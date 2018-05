El doble grado de Derecho y Políticas tendrá calendario propio

El consejo de gobierno de la Universidad de Granada (UGR) del pasado 11 de abril aprobó la adaptación específica del calendario académico para el doble grado de Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. El hecho de que cada centro elija entre dos modelos de calendario (de semestres abiertos o semestres cerrados) ha obligado a los centros en los que se imparten dobles grados ajustarse mediante acuerdos entre los decanatos. En el caso de Derecho y Políticas, la Facultad de Derecho tiene el modelo de semestres abiertos, mientras que Ciencias Políticas y Sociología optó por el cerrado. Las dos partes establecieron no solapar en un mismo día docencia y evaluación. "No obstante, los estudiantes de esta doble titulación han pedido al Vicerrectorado de Docencia que busque una solución para que no coincida en el tiempo el periodo de evaluación y el periodo de docencia", explica el acuerdo. Así, el periodo de docencia se extiende del 12 de septiembre al 21 de diciembre de este año. En enero, los exámenes en Derecho serán del 10 al 25 y los de Ciencias Políticas hasta el 23 de ese mes. La convocatoria extraordinaria se extenderá del 31 de enero al 9 de febrero de 2019 para las asignaturas de Políticas. Para el resto de titulaciones con calendario con semestres cerrados se prolonga hasta el día 13 de febrero.

Las clases del segundo semestre para el doble grado comienzan el día 11 de febrero, mientras que en el resto de titulaciones con semestres cerrados está establecido que sea el 14 de ese mes.

Para el segundo semestre, los exámenes comenzarán el 31 de mayo -para el resto de grados con semestres cerrados será el 5 de junio y para los de semestres abiertos el 17 de mayo- mientras que la evaluación extraordinaria para primer y segundo semestre de Derecho y segundo semestre de Políticas será el 25 de junio.