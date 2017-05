El 'efecto Susana' se desvanece

La victoria de Pedro Sánchez pone fin a la incertidumbre sobre el relevo inmediato en la Presidencia de la Junta, pero abre muchas dudas sobre el liderazgo futuro de Susana Díaz, tanto en lo interno -en el partido en Andalucía-, como en el Gobierno. Y es que la derrota de la presidenta dará un argumento inmejorable a la oposición.

Desde que Manuel Chaves dimitiese en 2009, las agendas de los gobiernos andaluces han estado muy condicionadas por la política nacional y por los avatares de sus líderes. Esto se ha acabado; a partir de ahora, el PSOE andaluz tendrá que centrarse en su comunidad si quiere seguir en el poder. Cuando José Antonio Griñán dejó el cargo para dar paso a su joven consejera de Presidencia, los socialistas volaron, de nuevo, con el efecto Susana; volvieron a ganar unas autonómicas, y hasta presumieron de tener el Gobierno de España a tiro. O disimulaban o no conocían su partido. Éstas son algunas de las claves de lo que sucederá a partir ahora en Andalucía, donde su presidenta ha recibido el mayor golpe de su vida política.

Al PSOE andaluz se le abre el frente interno y una oposición crecida en el ParlamentoEl sevillano Gómez de Celis es uno de los vencedores de la noche, es el líder del pedrismoLos 'pedristas' andaluces recuerdan que Sánchez y Rubalcaba se equivocaron con Díaz

qRepliegue. Susana Díaz y los andaluces que le han acompañado en esta campaña se cobijarán en Andalucía, ésa será la reacción inmediata, ella seguirá en la Presidencia de la Junta, pero tendrá que reforzar la acción de su Gobierno. Pero si creen que su contrincante sólo está más arriba de Despeñaperros, volverán a equivocarse. El Ejecutivo andaluz está carente de perfil político, todo ha descansado sobre ella y su acción ha tenido que ver más con su proyección nacional que con la gestión. El PSOE ya perdió en Andalucía las últimas elecciones generales y su posición de liderazgo no está asegurado, de tal modo que Díaz tendrá que dedicarse "cien por cien" a Andalucía si quiere seguir teniendo una carrera en la política. Uno de los valores de los que la presidenta ha presumido durante estos meses es su supuesta imbatibilidad, pero su aureola de ganadora se ha esfumado con esta derrota en el campo interno. Las primarias van a dejar un flanco abierto en la posición que ha tenido hasta ahora, de algún modo el efecto Susana con el que se estrenó después de la sucesión de Griñán ha dejado de existir. Ahora, vuelve a la casilla de salida.

qParlamento hostil. La derrota le dará fuerza al PP de Juanma Moreno y a Podemos de Teresa Rodríguez en la Cámara andaluza. A partir de hoy, la presión será muy fuerte en el Parlamento, donde oirá en más de una ocasión que hasta los suyos le retiran los apoyos. Moreno vuelve a tener la oportunidad de ganar las elecciones autonómicas, el PP andaluz, con la ayuda del Gobierno de Rajoy, tratará de vencer en los comicios, aunque sólo sea por un voto. En ese caso, estarían pendientes de la decisión de Ciudadanos, por eso intentó el PSOE que los naranjas entrasen en el Gobierno. Tampoco se puede descartar, aunque parezca imposible, que los socialistas comiencen a tender puentes con Podemos.

qGobierno de bajo perfil. Susana Díaz está obligada a recomponer su Ejecutivo. Aquellos consejeros que estaban llamados a tener protagonismo, como los catedráticos que dirigen los departamentos de Educación y de Economía, apenas han brillado. Lo mismo puede decirse del resto, aunque esto no es sólo imputables a ello, sino también al papel hegemónico de Susana Díaz.

q'Pedristas' en provincias. El ex presidente Manuel Chaves suele contar que lo peor de la legislatura de la pinza, cuando tuvo enfrente al PP y a IU, no fue la oposición, sino la división dentro de su propio partido. Hasta que no volvió a ganar por mayoría absoluta, el PSOE andaluz no se pacificó. A los pedristas andaluces no les va a pasar como a aquellos rubalcabistas que fueron dejados por Rubalcaba en su intento de atraerse a Griñán. Los pedristas, liderados por el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, van a dar la batalla en el congreso regional y en los provinciales. El nombre de Gómez de Celis, actual director general de Puertos de la Junta, habrá que tenerlo muy en cuenta a partir de ahora. "Por las buenas, no me ha ido nunca nada bien desde hace años", comentó a este periódico el día que decidió dar el paso e integrarse en el equipo del ex secretario general, del vencedor de las primarias. Él ha sido la persona que le ha llevado la comunicación y la estrategia, uno de los vencedores de la noche.

Pero dentro del pedrismo hay dos corrientes: unos, los que desean hacerse con el control del PSOE para que no les ocurra lo de los tres años anteriores, pronto y de forma contundente, radical; los otros son los partidarios de tender puentes, llegar a un pacto de no agresión con Susana Díaz, puesto que gobierna y puede volver a ganar unas elecciones. Pero, incluso, en este último caso, habrá muchos movimientos de oposición a Susana Díaz en las provincias, y en especial en las de Cádiz y Málaga, donde se da por seguro que habrá dos listas cuando lleguen los congresos.

La lección del congreso de Sevilla, en el que ganó Rubalcaba, ha quedado impresa en el recuerdo, del mismo modo que el primer pacto entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Ambos secretarios generales creyeron contar con el apoyo del PSOE andaluz. Y se equivocaron, los pedristas lo saben.