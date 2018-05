30 pymes pujan por elaborar el gran proyecto de transformación digital eficaz

Ser innovador, pero también ser capaz de contarlo con eficacia. Ese es el doble objetivo de la Jornada sobre Transformación Digital en las pymes granadinas, 'BEst Digital', que celebró la Cámara de Granada en colaboración con la Junta de Andalucía, y en la que participaron 30 empresas de la provincia. A través de 'BEst Digital', las cámaras andaluzas y la administración autonómica van a designar a las dos mejores iniciativas de transformación digital. "La transformación digital no es una opción para nadie, tampoco para las pymes; es una absoluta obligación sin la que a la larga pocos sobrevivirán", señaló el presidente de Cámara Granada, Gerardo Cuerva.

A través de este proyecto, fruto de los acuerdos entre la Consejería de Economía y el Consejo Andaluz de Cámaras y la financiación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, la Cámara pretende subrayar a importancia de la innovación y la transformación digital con un reconocimiento a las mejores iniciativas en ese ámbito desarrolladas por las empresas de la provincia "porque el reconocimiento es bueno ya que supone un incentivo para seguir por ese camino, porque permite que en el resto de Andalucía se conozca lo que se está haciendo en Granada y, además, porque sirve de ejemplo para otras empresas".