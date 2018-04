Las empresas TIC 'cazan' en Granada talento informático

El dato es más que elocuente. La tasa de paro entre los ingenieros de Telecomunicaciones e Informática es de un rotundo y extraordinario 0%. El director de la Unidad de Orientación Profesional y Empleabilidad de la Universidad de Granada (UGR), Antonio Delgado, lo lanzó ayer en la presentación de la séptima edición de las Jornadas de Contratación y Empleo de OnGranada Tech City, que reunieron a una veintena de empresas tecnológicas en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y Telecomunicaciones (ETSIIT) de la Universidad de Granada. Vinieron para ofertar 385 puestos de trabajo para profesionales TIC y bioTIC, los sectores a los que Granada se ase para dar cambiar su modelo productivo.

Nazaríes IT, Best Secret Gmbh, NGAHR, Financial Force, Axesor, Bi4Group, RTI, Civica Software, Deloitte, Indra, Grupo Trevenque, Accenture, Alien Vault, Arelance, Everis, Experis IT, Seven Solutions, Unit4, Elca e Inforcentro acudieron a la cita dispuestas a conocer a sus futuros trabajadores.

Fernández Valdivia apostó por hacer de Granada una "isla tecnológica"

"La tasa de ocupación de las dos titulaciones que se ofertan aquí está por encima del resto de títulos, incluso de los del sector salud", insistió Antonio Delgado, que desglosó que en el curso 2015/2016 de la ETSIIT salieron 200 egresados "y hoy se presentan 385 ofertas". Es decir, la demanda excede, y mucho, a la oferta de profesiones del sector. "Ya quisiéramos que todas las titulaciones tuvieran ese número de ofertas de empleo".

No se trata de suerte. El director de la Escuela, Joaquín Fernández Valdivia, expuso que "estamos en un momento histórico", en el que por un lado hay una gran demanda de informáticos y, del otro, hay vocaciones empresariales. Con estas mimbres, Fernández Valdivia apostó por hacer de Granada una "isla tecnológica" en la que la innovación sea "motor de progreso" dentro de una "nueva economía global", en la que se puede pensar a lo grande, pese a ser pequeño. En esa intersección de circunstancias favorables, la Universidad de Granada tiene el papel de dar formación. "Hay que convencer a la sociedad de que el avance viene con la formación", insistió el director de la Escuela, que también reconoció los vaivenes que ha sufrido la inversión en I+D+i.

Durante las jornadas, los aspirantes, en su mayoría futuros ingenieros informáticos y de Telecomunicaciones, tuvieron la oportunidad de entregar sus currículos y cartas de presentación en los expositores que las diferentes empresas instalarán en el hall de la Escuela. Las ofertas están destinadas a cubrir los puestos vacantes de estas compañías tanto en sus sedes locales como en sus centros nacionales e internacionales, indicaron desde OnGranada Tech City. Este año, como novedad, la cita de contratación contó también con un expositor del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), indicaron desde el clúster.

Desde el Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz expuso que OnGranada es "ejemplo de colaboración público-privada" y que más allá del "clima", "la playa" o la "sierra", el principal atractivo de la provincia para que las empresas "se vengan" son los profesionales que se forman en la Universidad. Por su parte, el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Juan José Martín Arcos, afirmó que "muchas de las empresas" que ahora participan en las Jornadas "son de los primeros egresados que salieron de esta Facultad" y aventuró que esta cadena continuará en el futuro y que los jóvenes que ahora estudian en unos años sean empleadores en un sector que "es fundamental". Las TIC aportan, según los datos de la Delegación territorial, entre el 7 y el 8% del PIB de la provincia.

Por su parte, el vicepresidente de OnGranada José Luis Alarcón manifestó estar "muy satisfecho de venir en nombre" del clúster a la ETSIIT con motivo de las Jornadas. "Aquí se están confeccionando las carreras del futuro, las que todavía no tienen nombre".