El exalcalde de Castril se defiende y dice que la fiscalía pidió el archivo

El exalcalde de Castril, José Juan López Ródenas (PSOE), defendió ayer su actuación en relación a la adquisición de un inmueble que hizo el Ayuntamiento durante su etapa de gestión y recordó que la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa por la que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar ha decretado la apertura de juicio oral contra él y dos personas más.

López Ródenas señala en un comunicado que el Ministerio Público, que no acusa a ninguno de los tres, ha pedido el archivo de la causa "de una forma muy razonada y motivada", lo que "increíblemente -dijo- no atiene el Juzgado y obviándolo acuerda la apertura del juicio oral solo con base en la acusación particular", ejercida por el Ayuntamiento de Castril.

Esta acusación plantea, según incide, argumentos "como si tales acusaciones fueran hechos probados, solapando los datos y argumentos que aporta la Fiscalía para solicitar el sobreseimiento". El escrito del fiscal expone que, visto el resultado de la instrucción practicada, los hechos denunciados no revisten caracteres de infracción penal y que del examen de la documentación aportada no se infiere indicio de arbitrariedad en la adopción de la resolución denunciada respecto a la adquisición de este inmueble.