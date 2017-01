Casi 141.000 granadinos sufrendiabetes

La diabetes, un problema de salud de gran impacto, afecta a unos 140.331 granadinos y a casi un millón de andaluces, lo que porcentualmente se traduce en una prevalencia del 15,3%, cifra que supera la media española, que es del 13,6%. Según la Base Poblacional de Salud, que combina múltiples fuentes de información del sistema sanitario, 670.000 andaluces están diagnosticados, lo que significa que muchas personas que sufren diabetes no lo saben. Se estima que un millón de andaluces tienen diabetes y uno de cada tres no está diagnosticado. "Es una enfermedad traicionera porque al principio, y durante mucho tiempo, no da síntomas, hasta que llegan las complicaciones", advierte la doctora Josefa Mayoral, médico de familia en el centro de salud Cerro del Águila.

La diabetes y los principales problemas a los que está asociada (enfermedades cardiovasculares, ceguera y pérdida de miembros inferiores a causa del pie diabético) tienden a aumentar de manera paralela a sus principales factores de riesgo: obesidad, sobrepeso, sedentarismo y envejecimiento. Según proyecciones de organismos internacionales, se estima que, en el contexto de Europa, la diabetes aumentará un 30% en el plazo 2000-2030 si no cambian los hábitos de vida actuales. Pese a este aumento de los casos, en la última década la mortalidad y las complicaciones asociadas a esta enfermedad tienden a descender debido, en gran medida, a los avances terapéuticos.

La tasa de mortalidad por diabetes ha disminuido en Andalucía un 66% -en España la reducción es del 48%- en el periodo 1990-2013, según datos del SAS. En la actualidad esta tasa es del 8,9% en Andalucía y del 9,5% en España. Los ingresos hospitalarios por ese trastorno endocrinometabólico han caído un 36%, y las complicaciones también han disminuido (un 23% los ictus y un 20% en los infartos de corazón asociados a diabetes).

La diabetes tipo II, que aparece en la edad adulta y que está vinculada a factores que se pueden prevenir (dieta, sobrepeso, obesidad y sedentarismo), representa el 90% de los casos, mientras que la diabetes infantil o tipo I, una enfermedad autoinmune, que no se puede prevenir, representa el 10% restante.

"La prevalencia es superior actualmente en Andalucía y está ligada a los problemas de obesidad y sobrepeso, que también son superiores respecto al resto de España", explica la doctora María Asunción Martínez Brocca, directora del Plan Integral de Diabetes de Andalucía. Con el reto de mejorar la respuesta a estos problemas de impacto en la salud pública, la Junta de Andalucía ha confeccionado la conocida comoLey de la Obesidad, que pretende impulsar estrategias frente a la epidemia del siglo XXI. Esta iniciativa legislativa es la primera que se gesta en Andalucía para regular, con el máximo rango normativo, el tratamiento de la obesidad y pretende facilitar hábitos saludables. El borrador de esta ley tipifica como infracción grave "la dispensación en centros educativos de menús no adaptados a las necesidades nutricionales del alumnado o con desequilibrios del aporte calórico", y "la venta o utilización en centros educativos de alimentos y/o bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azucares añadidos", entre otras actuaciones sometidas a sanción.

La ley de Obesidad, cuyo borrador se encuentra en la fase de exposición pública hasta el próximo miércoles 7 de diciembre, enmarca al III Plan Integral de Diabetes, que contempla la prevención entre sus principales ejes. "Prevenir la diabetes no se puede abordar sólo desde el punto de vista de Salud, mediante la promoción de hábitos saludables (dieta mediterránea y actividad física), especialmente en la población de riesgo (sobrepeso y obesidad), sino que tiene que abarcarse desde un punto de vista ecológico (desde la educación, el urbanismo, etcétera)", explica la directora del III Plan Andaluz de Diabetes.

Los centros de salud y sus equipos de medicina/enfermería son el principal pilar asistencial frente a la diabetes tipo II, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y el seguimiento de complicaciones, mientras que los hospitales de día están centrados en la asistencia a la diabetes tipo I y en los casos más complejos. Uno de retos del III Plan Andaluz de Diabetes "es mejorar la respuesta a los casos complejos, lo que requiere más comunicación interniveles (Atención Primaria y Hospitalaria)", explica la doctora Martínez Brocca. Entre otros proyectos concretos, el SAS prevé reforzar las unidades multidisciplinares para tratar el pie diabético, una severa complicación de la diabetes que requiere de una rápida respuesta asistencial para impedir amputaciones de miembros inferiores.

En Granada, como en otras provincias andaluzas, existe atención específica para el tratamiento del pie diabético en el Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Junto a la detección precoz, la colaboración de los equipos de cirugía general y vascular es crucial para la prevención de amputaciones, que es el resultado final en muchos casos de pie diabético cuando no se puede reactivar la correcta circulación sanguínea.

Los pacientes son derivados de Atención Primaria, Urgencias y las plantas de hospitalización.