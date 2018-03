26 de marzoDía D de la Desfusión

Han pasado ya algo más de dos años desde que Granada fuera noticia nacional por sus hospitales. Desde entonces, en un imaginario y frenético calendario sanitario se han sucedido una orden de fusión, la creación de una plataforma ciudadana en defensa de la sanidad pública, multitudinarias manifestaciones y concentraciones, una orden de desfusión y dos dimisiones. Un totum revolutum sin precedentes que finalmente ha acabado con la victoria de la reivindicación de la ciudadanía.

La consejera de Salud, Marina Álvarez, confirmó ayer que Granada contará con sus dos hospitales completos el próximo día 26 de marzo. Y lo hará con cartera de servicios diferenciadas y urgencias finalistas, tal cual se acordó con las plataformas sanitarias. El anuncio tuvo lugar en Sevilla, durante su comparecencia en Comisión de Salud parlamentaria.

De este modo, Álvarez reiteró que el Gobierno andaluz y la Consejería de Salud han cumplido con el compromiso adquirido con las plataformas después de que la Junta rectificara, pidiera disculpas y publicara la Orden de 23 de febrero de 2017, que desactivaba el modelo de fusión hospitalaria y actualiza la estructura de gestión y funcionamiento de las dos áreas hospitalarias, esto es, que cada hospital podrá funcionar de manera independiente y completa.

Uno de los últimos pasos para que esta promesa cristalice también fue tema de debate en el Parlamento andaluz: el traslado de equipamiento de los recintos hospitalarios. En este sentido, la consejera de Salud también ratificó que se están trasladando los equipos tecnológicos del Campus de la Salud al hospital de Rehabilitación y Traumatología del Virgen de las Nieves para dar respuesta a las nuevas carteras de servicios de ambos centros de referencia.

Ante esto, el PP interpeló a Álvarez sobre las denuncias de las plataformas ciudadanas a ese mismo traslado. La respuesta de la consejera aseguró que dicha reubicación está dentro de la legalidad y que cuenta con el informe jurídico favorable y el visto buen de la Intervención General de la Junta. Además quiso subrayar que la distribución de los equipos tecnológicos entre los dos centros hospitalarios de referencia en Granada se hace "con equidad para dar respuesta a la cartera de servicio", ya que a partir de ahora el Traumatológico atenderá neurología y neurocirugía. Para terminar su defensa, Álvarez aseguró también que Granada cuenta ahora con más profesionales que los que tenía antes de la fusión y valoró el proceso por el cual los profesionales fueron libres de adscribirse a los distintos centros según preferencia.

En cuanto al capítulo de personal, no todo el mundo cuenta con el optimismo de la consejera. SATSE mantiene su descontento por las contrataciones de personal en el nuevo hospital de Trauma, que no seguirán el pacto contraído y finalmente serán de corta duración y no suplirán vacantes en larga duración. De esta manera, y tal como se anunció hace unos días, en principio han sido 60 los contratos de enfermería para este centro, aunque desde el sindicato aseguran que "al menos habrá 100 contrataciones más". Si estos serán de larga o corta duración, desde el sindicato indican que dependerá de una reunión que se mantendrá hoy "en una Comisión de Bolsa" en la pedirán esta condición. A estos efectos, SATSE explica que, según está pactado, tendrá que haber 1.275 plazas en el Virgen de las Nieves y 652 en el nuevo Trauma.

En cuanto a los contratados por corta duración ya firmados, dicen estar luchando para que, dado el caso, un juez resarza a estos profesionales que se han visto damnificados "por haberse saltado la bolsa de trabajo" para las nuevas sesenta plazas.

En lo que se refiere al traslado de profesionales, Álvarez aclaró que "toda la planificación se ha venido trabajando en colaboración con los diferentes servicios, procurando que se incida lo mínimo en la asistencia y en el trabajo diario de los profesionales y primando siempre la seguridad en los pacientes", al tiempo que destacó que los hospitales de Granada cuentan ahora con más profesionales que en 2011 y también más profesionales que durante la fusión hospitalaria.

Con el marcador de la cuenta atrás ya activo, las hojas del hipotético -y frenético- calendario vuelan entre los últimos movimientos para alcanzar la desfusión. Los más recientes, los acaecidos en el Hospital del Campus, al que el 19 de febrero se trasladaron desde el antiguo Hospital San Cecilio las consultas de Neumología y se irán trasladando progresivamente las del resto de especialidades en los próximos días. De esta forma, toda la actividad ambulatoria del antiguo Clínico estará a pleno rendimiento en el Hospital del Campus el próximo 15 de marzo.

Asimismo, se concluyó la semana pasada la adaptación del espacio destinado a sus Urgencias Pediátricas, que contarán con un acceso y circuito de atención diferenciados de las urgencias generales, y tendrá su puesta en marcha a finales del mes de marzo.

Por tanto, será el 24 de este mes cuando se traslade todo el Área Materno Infantil del antiguo San Cecilio al Campus, incluyéndose el área de hospitalización, UCI neonatal, paritorios, quirófanos y urgencias, tanto las obstétrico-ginecológicas como las pediátricas, por lo que el 25 de marzo, un día antes del día D, se prevé que el Hospital del Campus tendría toda su cartera de servicios funcionando de manera independiente.

No obstante, la cuestión de los plazos no convence a todos: la diputada del PP María Eva Martín desconfió ayer de los tiempos dados por la consejera porque, dijo, los granadinos están "cansados de promesas" y preguntó, sin obtener respuesta, por el gasto de la fusión y en la postrera reversión. En este sentido, apuntó que la Junta se gastó diez millones para convertir el hospital de Traumatología en el nuevo Materno Infantil y después dio marcha atrás y destinó más de cinco millones para reconvertirlo "en el de toda la vida".