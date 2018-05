Las 'kellys' se organizan para denunciar la cara miserable del crecimiento turístico

Las 'kellys' han pasado de estar ignoradas por la mayor parte de la ciudadanía a convertirse en poco más de un mes el fenómeno social. Primero las recibió Rajoy en La Moncloa, días después sus protestas llegaron a San Telmo con un recibimiento de Susana Díaz a representantes de las camareras de pisos de toda Andalucía. Y ahora, que ya están bien organizadas por provincias, las 'kellys' no quieren bajarse de la ola mediática y pretenden seguir luchando y visibilizando sus miserias para conseguir una solución a su problemática. Las 'kellys' granadinas presentaron ayer en sociedad la asociación que han constituido con el objetivo de que se escuchen sus reivindicaciones. Para ello, piden formar parte de la negociación a tres bandas que conforman sindicatos, partidos y el Patronato de Turismo.

Las 'kellys', que en muchos casos no suelen a llegar a los tres euros por más de media hora limpiando una habitación de un hotel de cuatro estrellas, tienen como principal objetivo salir del círculo vicioso en el que se encuentra el colectivo, abocado a contratos 'leoninos'. En este sentido, ayer exigieron que se impida la externalización de los servicios que deteriora sus salarios y se les considere como camareras de pisos. Es decir, que se regularice el sector con contratos específicos según el V Acuerdo Laboral estatal de Hostelería, y no contratos de peón de limpieza o de otro tipo que no responden a su profesión. Asimismo, manifestaron otras reivindicaciones como que se les reconozcan las enfermedades profesionales, la jubilación anticipada por la dureza de su trabajo y se produzca un aumento de las inspección de visitas para vigilar el cumplimiento de las medidas obligatorias de prevención de riesgos laborales.

Las 'kellys' granadinas anunciaron además que próximamente se van a reunir con representantes de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada para exponer la situación laboral de un colectivo que le ha cogido el gusto a salir a la calle y luchar sus derechos.