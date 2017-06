"Que no otorguen más treguas para justificar el dinero público perdido"

Los grupos de la oposición se muestran especialmente beligerantes con los términos de la negociación que mantiene el Consorcio del Centro Lorca con la Fundación que preside Laura García-Lorca. Francisco Puentedura, portavoz de IU, exige a las administraciones "que no den más tregua a la Fundación Lorca ni a su presidenta" a la hora de justificar el dinero público pedido para la construcción del Centro. "Exigimos que cuanto antes se liquide la encomienda de gestión y que esa liquidación vaya acompañada de un informe de Intervención del Ayuntamiento estableciendo de forma rigurosa qué facturas pueden justificarse de manera administrativa y cuáles no, para que se inicie una reclamación patrimonial para que justifique y reintegre hasta el último euro de dinero público", continúa el edil.

Puentedura también subraya la necesidad de establecer un plan de pago para que los proveedores cobren lo que se les debe y que esta deuda no recaiga en las administraciones del Consorcio. "Nos parece una vergüenza que reunión tras reunión se siga dando tregua ala una Fundación que utiliza el legado de Lorca como rehén, los documentos tienen que llegar a la ciudad de Granada, pero no a costa de defraudar dinero público", insisten desde IU, que muestra también su rechazo a la integración de la Fundación en un nuevo ente de gestión del Centro Lorca hasta que no quede claro el acuerdo con La Caixa para cubrir los 4 millones de euros del préstamo "que se quiere cubrir con el patrocinio de un centro público". "Aún reuniendo estos requisitos, no se le puede dar competencias sobre la gestión económica o la contratación para no dar margen de maniobra para nuevas irregularidades", sostiene Puentedura, para quien la solución última es que, si la institución que preside la sobrina del poeta no tiene capacidad económica para devolver el dinero, el legado tendrá que llegar bajo titularidad pública como compensación. "No se puede utilizar la figura del poeta como moneda de cambio para tapar cambalaches o para chantajear a las administraciones", concluye Puentedura.

Por su parte, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, denuncia la "falta de información" sobre la última documentación aportada por Laura García-Lorca y subraya que en la nueva entidad jurídica que se está planteando la sobrina del poeta no puede gestionar temas relacionados con la contratación o la gestión del dinero público. Incluso apunta que, como en el convenio que se firmó en 2007 la Fundación tenía la obligación de trasladar el legado una vez se construyera el centro, sea la propia entidad la que haga frente a la reclamación de 3,7 millones de los fondos nórdicos. "Pedimos que se inicie el expediente de liquidación de la encomienda, pero que no se cierre hasta que se aclare el destino del dinero", señala la portavoz de Vamos Granada.

Mientras, la concejal de Ciudadanos, María del Mar Sánchez, exigió "transparencia y rendición de cuentas" en las negociaciones para el traslado del legado de Lorca. "Tenemos el acuerdo de que se inicie el expediente para la liquidación de la encomienda, pero con unas condiciones como que exista un plan de pagos de las instituciones que aún deben dinero; que no se justifiquen, como propone la auditoría, ni los 600.000 euros del salario de Laura García-Lorca ni los 300.000 euros de la digitalización de los fondos o que se realice un informe de intervención de las auditorías", explicó María del Mar Sánchez.