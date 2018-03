El nuevo mapa de personal de Bankia avanza con la salida de 200 trabajadores

Cerca de 200 trabajadores han salido ya en cumplimiento del expediente de regulación de empleo (ERE) que aplicará Bankia por su fusión con BMN en toda España, mientras que otras 503 saldrán de la entidad antes de que acabe este mes de marzo, según han indicado a Europa Press fuentes sindicales.

Las fuentes han apuntado que 197 personas han salido antes del 10 de marzo, mientras que otros dos trabajadores salieron antes del día 15. Por su parte, antes del 31 de marzo deben salir otras 503 personas. Asimismo, las fuentes sindicales esperan que a partir de la semana próxima se empiecen a acometer traslados, dirigidos tanto a los que lo han solicitado voluntariamente como los traslados internos necesarios para cuadrar el personal de las oficinas que quedan abiertas.

Bankia abrirá una nuevo y último plazo para acogerse a las medidas de movilidad geográfica contempladas en el ERE que aplicará la entidad por su fusión con BMN en aquellas regiones donde no se ha llegado a la cifra necesaria de salidas voluntarias, según han informado desde UGT.

Está previsto que la nueva ventana comience a finales de marzo o principios de abril, una vez Bankia haya dado respuesta a las solicitudes del primer plazo, y se extienda por un periodo de unos diez días, según fuentes sindicales.

Este plazo solo estará disponible en aquellas regiones donde no se ha cubierto el excedente de empleo entre salidas y movilidades geográficas, situación que se da principalmente en Andalucía y Baleares, y los solicitantes podrán seleccionar hasta tres posibles destinos. De no ser posible el traslado hacia los destinos elegidos, Bankia propondrá uno alternativo y, de no ser aceptado por el trabajador, se procederá al despido forzoso del trabajador, con una indemnización de 30 días por año trabajado y un tope de 22 mensualidades. Los empleados afectados por la movilidad geográfica recibirán una prima de entre 4.000 euros (de 51 a 100 kilómetros) y 16.500 euros si se trata de cambios entre las islas y la Península.

Además, la entidad y los sindicatos fijaron una ayuda por cambio de residencia de 12.000 euros, siempre que la distancia sea superior a 150 kilómetros. Se prevé que el proceso de reestructuración de la plantilla concluya el 30 de septiembre de 2019.

El ERE que aplicará Bankia para integrar BMN en su estructura ha recibido finalmente en Andalucía 252 solicitudes de adhesión de trabajadores a cierre del proceso, con las que siguen sin cubrirse los 361 puestos excedentes proyectados en el ERE, lo cual supone una infrademanda en el caso de la comunidad andaluza, con una tasa de cobertura del 69,8% de los puestos afectados por el expediente, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.