El pleno municipal rechaza la propuesta de crear una tasa turística

El pleno del Ayuntamiento de Granada rechazó ayer la moción del grupo municipal Vamos Granada que planteaba la negociación con la Junta de Andalucía de una tasa turística que considerara el impacto ambiental de las visitas. La iniciativa, incluida en una propuesta de plan de turismo sostenible, contó con 23 votos en contra (Partido Popular, PSOE y Ciudadanos), y cuatro a favor (Vamos Granada e Izquierda Unida). En su moción, Vamos Granada consideraba que hay que superar el modelo de "turismo de masas" con medidas como esta tasa que ayudaría a "financiar las acciones necesarias para corregir la huella ecológica". "El turismo de masas genera altos costes sociales y medioambientales" por lo que, según lo que planteaba esta moción, es necesario implementar el principio de que "quien contamina paga"¡. La concejal de Turismo, Raquel Ruz, resaltó durante el debate que el equipo de gobierno municipal no apoya esa tasa si no hay un acuerdo específico del sector "y en este momento no lo hay". Ruz añadió que la moción es "un programa electoral de Unidos Podemos". "Compartiendo algunas cuestiones pero en otras cosas difiriendo profundamente", Ruz señaló que algunos de los puntos de la moción no son competencias del Ayuntamiento, a la par que subrayó la labor de la Junta en la inspección de alojamientos, y el trabajo municipal para controlar las celebraciones de despedidas de solteros, entre otras cuestiones. La portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, defendió que, en materia turística, "el modelo actual está siendo muy perjudicial para Granada".