El precio del billete: de 0,89 a 1,50 euros y ¿sin transbordo?

Aunque el Metro de Granada comenzará el próximo 31 de marzo a medio gas, el viajero tendrá que pagar el precio del billete al completo. Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento insistieron ayer una y otra vez a la hora de preguntarle a la delegada de Fomento, Mariela Fernández, por el precio del billete, pero lo único en claro que sacó la ciudad es que oscilará entre los 89-99 céntimos del billete con bono a los 1,30-1,40 o 1,50 euros del billete simple. Esta cuantía ligeramente superior al precio de los autobuses (79 céntimos el billete con bonobús y 1,20 el billete sencillo), deja en el aire un problema mayor. ¿Quién pagara la diferencia de precios cuando un viajero transborde del Metro a un autobús urbano? La delegada de Fomento no aseguró ayer que los transbordos vayan a ser gratis para el viajero y puso los ejemplos de Málaga y Almería. Aún así, y pese a la insistencia de los grupos, Fernández no desveló más y se limitó a decir que en los próximos días se conocerán las tarifas exactas que deberá fijar el Consorcio Metropolitano de Transportes. "Es una tomadura de pelo. ¿El Ayuntamiento de Granada no tiene nada que decir sobre las tarifas de un transporte que pasa por sus calles?", se preguntaba con indignación el portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Puentedura, quien cree que esta disparidad entre tarifas puede dar pie al Ayuntamiento a subir el precio del billete de autobús con la excusa de hacerlo compatible con el Metro y de compensar la pérdida de viajeros que supondrá. La delegada de Fomento remitía ayer a la ley que establece que sea el Consorcio de Transportes el que decida estos términos y recordó al Ayuntamiento que ellos también están representados en dicho organismo. Aunque realmente solo están presentes dos concejales del equipo de gobierno socialista y una concejal del PP. "¿Usted me ofrece un viaje a 16 kilómetros por hora con una frecuencia de 30 a 60 minutos, de 9 a 15 horas, y me cobra lo mismo que cuando esté el trayecto completo?", lamentaba el portavoz de IU.

La portavoz del grupo del PP, Rocío Díaz, preguntó por la posibilidad de que la Junta reparta entre los municipios afectados la subvención europea que recibió el Metro, a lo que Mariela contestó que no hay intención de hacer tal reparto ya que habría que repartir también los intereses que pagan por el préstamo al banco europeo.