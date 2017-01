La revolución sanitaria

El 16 de octubre de 2016 Granada sacó a la calle una auténtica marea blanca en lucha por su sanidad. Contra todo pronóstico, una ciudad se volcó con la convocatoria del entonces anónimo Jesús Candel, un médico de Urgencias que llegó a través de las redes sociales a miles de personas y que pudo convocar, dejando atrás a sindicatos, partidos y otras iniciativas de protesta profesionales que meses antes no habían tenido respuesta masiva de la ciudadanía contra el SAS. Y se conjugó la tormenta perfecta que dio lugar a la marea blanca, un hito sin precedentes en Granada, una auténtica revolución. La apertura del hospital del PTS tuvo problemas de organización y asistencia y los efectos sobre el día a día terminaron por colmar la paciencia de usuarios, pacientes y muchos profesionales. Esa situación fue alimentada por el discurso de Candel, cuyo alias de Spiriman hizo que la gente se identificase con sus quejas. Y el resto de la historia ya es conocida. Ahora, tres meses después, ha habido cambios, negociación, más división, acercamiento con algunas partes, nuevas manifestaciones, pero todavía no se ha llegado a la solución definitiva del problema. Y no se sabe cuánto tardará en llegar.

La primera manifestación en aquel 16 de octubre fue histórica en número de asistentes. Eso obligó a reaccionar a la Consejería de Salud, que cesó al entonces gerente, Manuel Bayona, pidió perdón por los fallos y prometió buscar soluciones. Pero la situación no está siendo fácil. Salud reconoce que escucha a la ciudadanía pero defiende el modelo, la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, insiste en que detrás hay intereses políticos y de privatización. Las visiones son muy distintas. Opuestas. Incluso también se ha agrietado la parte crítica, generándose la división entre algunos sindicatos y plataformas y entre profesionales, según han ido avanzando los acontecimientos.

Hoy domingo se celebra la tercera manifestación, que será la quinta protesta

La presión ciudadana obligó a Salud a ceder y aceptar que se revierta la fusión. Y se paralizó la siguiente fase: el traslado del Materno. Se dieron pasos con poco éxito como la creación del Consejo Asesor o medidas de parcheo. Luego ya se entró en harina y ha habido reuniones a todos los niveles: Consejero, gerente del SAS, la nueva gerente de los hospitales (Cristina López), Ayuntamiento, sindicatos, plataformas, Candel, servicios sanitarios... Pero no se ha desactivado la protesta y lo que hay son documentos firmados pero en la práctica aún ninguna medida que garantice la petición de las protestas: "dos hospitales completos".

La complejidad de la negociación está siendo real. Las partes críticas (Candel, la Plataforma de Profesionales de los Hospitales y la Plataforma Granada por su Salud, ahora unidas en la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública) no aceptan mover ni una coma del documento que firmaron con los sindicatos y que han trasladado a Consejería, SAS y hospital.

En diciembre se vio una vía de solución con la firma del acuerdo entre la gerente y cuatro sindicatos: CCOO, UGT, CSIF y Satse. Un acuerdo que recogía volver a dos hospitales completos pero que movió el documento original y por una diferencia de palabras tuvo el rechazo y oposición unánime de las plataformas y de Candel, que extendieron su presión desde entonces a los sindicatos firmantes, que entraron en su punto de mira por esta acción pese a que garantizaban -sindicatos y gerente-, que se daba respuesta a la petición social y al objetivo de devolver a Granada los dos hospitales completos.

Han pasado tres meses, cuatro acciones de protesta (tres en Granada y una en Jaén) y la tensión sigue muy alta. Las plataformas críticas siguen añadiendo líneas rojas: derogar la orden de fusión, las dimisiones de la cúpula sanitaria y sus colaboradores, incluso el nombre del nuevo hospital del Campus para resucitar un nuevo Clínico.

Salud, por su parte, sigue su hoja de ruta con las reuniones con los sindicatos que firmaron el acuerdo y con todos los servicios. Defiende que se volverán a dos hospitales completos pero que también tendrán que escuchar a todas las partes, porque también se han alzado las voces de los profesionales que no están de acuerdo con las formas o imposiciones de Candel y las plataformas, que ven necesarios arreglos pero que no ven de recibo volver al anterior sistema de división.

Ahora el trabajo será conjugar todas las opciones. Y en todo esto, la ciudadanía sigue apoyando las manifestaciones y se suman acciones como la recogida de firmas. Y la historia continúa...