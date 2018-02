El temporal sigue activo y volverá a dejar nieve el viernes y sábado

La nevada que cayó sobre Granada la noche y madrugada del lunes dejó ayer bellas estampas durante la mañana, disfrutando de la nieve cuajada en las primeras horas de la mañana. Un escenario de postal que afortunadamente no dejó graves incidencias. Durante la noche, la nevada hizo que se tuvieran que cortar al tráfico el puerto de la Mora y que en la capital hubiera que actuar en varias zonas, como el Camino de los Neveros y el Camino Viejo del Fargue. Pero se restableció la normalidad y durante la mañana de ayer ya no hubo que destacar incidencias graves.

Donde sí se notó el efecto del temporal y las nevadas fue en los colegios. Según fuentes de la Delegación de Educación, el autobús encargado de llevar a los alumnos de Alfacar al IES Aynadamar en Granada capital no pudo realizar el trayecto, por lo que estos alumnos no asistieron ayer a clase. En Charches la nieve retrasó hasta media mañana la incorporación a las clases de los alumnos que hicieron uso del transporte escolar. Además, aunque "las incidencias no han sido muchas", indican desde Educación, "algunos alumnos" no han asistido a clase en parte de la Alpujarra, de la zona de Cádiar, y en algunos municipios de los Montes Orientales, entre Montejícar y Domingo Pérez.

Y el temporal seguirá. Según la previsión de la Aemet, para hoy se anuncia lluvia y la nieve volverá el viernes y sábado a cotas bajas de hasta 500 metros. Las temperaturas seguirán bajo cero los próximos días, con -6 previstos el domingo.