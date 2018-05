Una tromba de agua 'anega' la ciudad en apenas treinta minutos

Una intensa tormenta provocó ayer un auténtico caos en la capital. Pasadas las seis de la tarde comenzó a llover con intensidad especialmente en la zona Norte de Granada. Rápidamente se empezaron a generar grandes charcos que dieron paso a auténticos ríos de agua que anegaron distintos puntos y rotondas. La incapacidad de los imbornales para absorber tal cantidad de agua provocó que calles como Tete Montolui, Gonzalo Gallas o el subterráneo de la carretera de Málaga permanecieran durante horas inundadas.

Según explicó ayer el portavoz de la Policía Local, Jacinto Sánchez, portavoz de la Policía Local, una de las zonas donde se produjo la mayor inundación fue el entorno de la Plaza Einstein. En este punto el agua anegó completamente la zona tanto de la plaza como de las calles aledañas lo que requirió la presencia de los efectivos de Bomberos. Su principal labor consistió en desatascar los imbornales. Algunos establecimientos también sufrieron daños por la entrada de agua lo que obligó a sus trabajadores a achicar agua. "No vamos sobre una góndola ni estamos en Venecia. Es la calle Gonzalo Gallas tras el agua caída en la tormenta de Granada", manifestó el perfil no oficial de la Policía Local en la red social Twitter. Este texto venía acompañado de unas imágenes sorprendentes donde podía verse un auténtico río de agua por la citada vía y un pantano en la plaza de Albert Einstein.

Por otra parte, según indicó el portavoz de la Policía Local, los bomberos tuvieron que actuar en otros puntos como el subterráneo de la Avenida de Andalucía en el acceso a Granada y en el subterráneo de la Carretera de Armilla que conecta con el hipermercado Carrefour. Sánchez destacó, no obstante, que pese a lo escandaloso de la tromba, por fortuna no se produjeron accidentes graves. Asimismo, dijo que no bajarían la guardia pues estaba previsto la entrada de otra nube que se aproximaba por Albolote.

Una decena de vecinos se puso en contacto con el servicio de Emergencias del 112 durante la tormenta. Según indicaron fuentes de este servicio, tan solo fueron llamadas informativas. Decenas de granadinos se hicieron eco también en las redes sociales de la tremenda tromba de agua. La mayoría mostraron su hartazgo ante una primavera lluviosa que no da tregua en un momento del calendario en el que se celebran multitud de fiestas como comuniones o bautizos. Otros, por el contrario mostraron su satisfacción ante la necesitada lluvia que tanto se echa de menos en momentos de sequía.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, Granada registrará precipitaciones como mínimo hasta el próximo viernes. Hoy, en concreto, la agencia prevé lluvias durante todo el día con posibilidad de tormenta entre las 12:00 y las 18:00. También se esperan tormentas en la jornada del martes. Respecto a las temperaturas, Aemet pronostica que los mercurios oscilarán entre los diez y los veinte grados centígrados.