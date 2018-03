La violencia machista no da tregua y supera los 3.700 casos en 2017

Con los ecos de la celebración del 8-M aún resonando en nuestros oídos, un día histórico en el que miles personas en Granada salieron a la calle a pedir igualdad y a reclamar que se acabe la lacra de la violencia machista, las estadísticas vuelven a ponernos los pies en el suelo. Según los datos hechos públicos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, un total de 3.703 mujeres fueron agredidas por sus parejas en la provincia de Granada en 2017. Este dato supone un incremento del 6,4% respecto al año anterior, en el que 3.480 mujeres sufrieron violencia machista. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 3.241 fueron españolas y 462 extranjeras. Así las cosas, a pesar de que la sociedad, en general, y la justicia en particular llevan años tomándose muy en serio este problema, los casos no solo no descienden, sino que van a más.

En Andalucía las denuncias por violencia de género aumentaron un 18% en 2017. Los juzgados andaluces recibieron el año pasado un total de 35.398 denuncias, con 34.543 mujeres víctimas de violencia machista, lo que supone un incremento del 21,7 por ciento respecto al 2016, según los datos hechos públicos ayer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial.

En el conjunto andaluz Granada fue la cuarta provincia en la que más casos se registraron el año pasado, solo superada por Sevilla (8.876), Málaga (8.427), y Cádiz (4.227). Las provincias con menos casos de violencia fueron Almería (3.246), Huelva (2.345), Jaén (1.945) y por último Córdoba (1.774).

Andalucía se encuentra por encima de la media en la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 habitantes. Si a nivel nacional la cifra es del 66,6, en nuestra comunidad se incrementa hasta el 79,77. Se da la circunstancia de que más de un 70 % de las denuncias presentadas lo fueron por las propias víctimas, bien directamente en el juzgado o por la vía del atestado judicial.

Las denuncias por intervención directa de la policía en Andalucía se sitúan en algo más del 12% del total de los casos contabilizados, y sólo un 0,3% de ellas fueron cursadas por los familiares de las mujeres agredidas. Por lo que respecta a los partes de lesiones recibidos directamente en las distintas dependencias judiciales, representan una cifra algo superior al 12% de las denunciadas.

El año pasado, en 2.625 casos las víctimas de la violencia machista se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar, dato que evidencia su posible temor al agresor. En cuanto a las órdenes de protección, se solicitaron 9.569 en los órganos judiciales. De ellas 8.738 (con medidas de seguridad para las víctimas), se presentaron en los juzgados de violencia sobre la mujer, mientras que otras 831 órdenes se cursaron a través de los juzgados de guardia.

En 2017 se adoptaron en Andalucía un total de 6.585 órdenes de protección de las 8.738 presentadas, es decir, recibieron luz verde más del 75% de las que fueron demandadas.