"Aspiramos a todo", dice Montoro

El centrocampista del Granada Ángel Montoro lanzó ayer un mensaje de optimismo de cara a lo que resta de temporada a pesar de la derrota del pasado sábado ante el Nástic haya alejado los puestos de ascenso directo. El jugador, que recibió el alta médica la pasada semana después de estar casi un mes en el dique seco, está totalmente recuperado y en perfectas condiciones para jugar ante el Oviedo este domingo si José Luis Oltra lo considera oportuno, considera que el traspié ante el conjunto de Tarragona, debe servir para que el equipo saque conclusiones de lo ocurrido.

Lo primero que hizo el jugador rojiblanco en su comparecencia de ayer fue pedir tranquilidad porque el Granada "aspira a todo". Sobre lo ocurrido en el último partido liguero, Montoro asegura que "se hicieron cosas bien", pero que "hay que corregir los errores".

Diría que somos la mejor la plantilla de Segunda, pero es porque tengo fe ciega en mis compañeros"

Lo que no quiere el granadinista es hacer cuentas relativas a los puntos que hay que sacar para que el equipo logre el ascenso directo. El jugador cree que es inútil pensar "a largo plazo" porque luego "puede no cumplirse" lo previsto. Para Montoro, lo único que importa ahora es el partido del domingo: "Hay que pensar sólo en el Oviedo. Es un equipo que también tiene grandes objetivos". El valenciano asegura que el cuadro ovetense "tiene mucha pegada", y a pesar de que no tiene delanteros disponibles "su gente de banda tiene mucho desborde". Es por el nivel que tiene el equipo asturiano que Montoro está convencido de que "va a ser un partido bonito".

Por otra parte, Montoro no escurre el bulto al afirmar su creencia de que la plantilla del Granada es "la mejor de Segunda", aunque añade que "es porque tengo ve ciega en mis compañeros". No obstante, aclara que "peleamos por grandes cosas y al final de la temporada evaluaremos si es la mejor o no de la categoría".

Sobre su estado de forma tras recuperarse de su lesión, Montoro afirma que "me encuentro preparado para jugar". Al respecto, señala que "entreno con el equipo, tengo buenas sensaciones y tengo ganas de ayudar". Y también subraya que las lesiones que ha sufrido esta temporada "son gajes del oficio" porque "los jugadores nos exponemos a las lesiones". Y concluye: "No me gusta, llevo muchos años en esto y no me afecta".