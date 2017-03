Griezmann neutraliza el trabajo rojiblanco

Los millones en los que se mueve el mercado futbolístico en los últimos años hacen llevarse las manos a la cabeza a muchos. De entre la vorágine de cifras, los jugadores más cotizados suelen ser los delanteros. Más concretamente, los que hacen de la eficacia virtud cuasi imparable. Ayer Griezmann demostró el porqué muchos de los clubes de Europa están dispuestos a tirar la casa por la ventana por sus servicios. En un duelo que, vistos los méritos de uno y otro, el Granada CF no mereció perder, el Club Atlético de Madrid salió con el botín gracias a su '7'. Todo porque el francés fue el único que acertó a perforar la meta rival.

El exfutbolista txuri-urdin tuvo más de un 33 por ciento de efectividad. Chutó tres veces y marcó un tanto. Fue clave, pese a que otros colchoneros tuvieron más presencia. Su acierto contrastó, por ejemplo, con el de su compañero Carrasco, que no anotó pese a que percutió en seis ocasiones -el que más de la contienda-. No obstante, más allá de avatares atléticos, el Granada CF sucumbió porque engatilló pero no ejecutó, especialmente antes del asueto.

Por juego y sensación, los rojiblancos tuvieron contra las cuerdas a los de Simeone en multitud de situaciones de encuentro, mas les faltó maldad arriba, ese tener los ojos inyectados en sangre que pidió hace unas semanas su técnico Alcaraz. El juego de los de franjas horizontales es muy exigente físicamente, y se notó. Más aún cuando encajaron el definitivo 0-1. Su cabeza hizo que las piernas les empezasen a pesar varios kilos extras, y fue entonces cuando el Atlético se destapó con un festival ofensivo que hasta ese instante no había tenido lugar -de hecho, durante los primeros 45' reglamentarios ni siquiera tiró entre palos-.