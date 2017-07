Krhin se incorpora a los entrenos

La plantilla rojiblanca culminó ayer su última sesión doble antes de desplazarse a tierras holandesas para arrancar su gira de partidos por los Países Bajos e Inglaterra. La novedad en el día de ayer fue la incorporación del esloveno Rene Krhin a los entrenamientos con el Granada. El centrocampista pisó ayer la Ciudad Deportiva después de estar una semana alejado de los terrenos de juego al contar con un permiso del equipo. En las últimas fechas su nombre está en la rampa de salida del club, y es que ha sonado en la órbita de algún equipo internacional para ficharlo de cara a la temporada que viene. El Montpellier ha sido uno de los que más interés ha puesto en su fichaje. Sin embargo, todavía no se ha producido ningún movimiento y el futbolista sigue militando en las filas del conjunto granadinista. Con el 'calvario' que sufrió Rene Krhin el año pasado en el Granada, tras estar lesionado una buena parte de la temporada y no contar con minutos en los esquemas de Lucas Alcaraz, el centrocampista esloveno estaría buscando una salida que, de momento, no se ha producido.