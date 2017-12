Montoro, sancionado un partido

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol acordó no retirar la tarjeta amarilla que vio Ángel Montoro en el partido contra el Rayo, por lo que no podrá jugar el viernes contra el Almería. El club estudiará ahora recurrir ante el Comité de Apelación, aunque este no suele contravenir las decisiones del primero. Será una baja segura para Oltra salvo giro de los acontecimientos, y que se une a la baja de Chico Flores y a las dudas de Alberto Martín y Saunier, que en la vuelta a los entrenamientos de ayer trabajaron aparte.

Competición no estimó las alegaciones del Granada CF, que aportó un vídeo con el que pretendía reflejar "un error material manifiesto cuando señala que el citado jugador (Montoro) derribó a un contrario en la disputa del balón". El juez único falló en contra de los intereses del Granada porque "de las imágenes se deduce que lo descrito en el acta es perfectamente compatible con lo visionado, correspondiendo al árbitro su valoración".

Saunier también se perfila como baja ante el Almería por una contractura muscular

La baja de Montoro en el centro del campo hace que a José Luis Oltra se le reduzcan las opciones de titularidad para el encuentro contra el Almería, en el que el equipo rojiblanco se juega mantenerse en los puestos de promoción de ascenso a Primera. De mantenerse la sanción al valenciano, el técnico granadinista tendrá que contar casi por obligación con una dupla formada por Raúl Baena y Pierre Kunde, ya que el otro mediocentro que ha jugado habitualmente, Alberto Martín, sigue lesionado.

El estado físico del jugador extremeño depende de la evolución de las próximas horas. El comienzo de esta semana, después de que en la anterior apenas pudiera trabajar, tampoco ha sido halagüeño para el centrocampista. Alberto Martín realizó trabajo de readaptación y solo saltó al césped de la Ciudad Deportiva para correr en el primer entrenamiento de la semana. La elongación en el aductor mediano de la pierna izquierda le sigue llevando por la calle de la amargura.

No fue el único futbolista que ayer se tuvo que ejercitar aparte. Además de Chico Flores, que cumplirá las dos semanas de lesión este fin de semana, otro central, el francés Matthieu Saunier, entrenó en solitario y es seria duda para el choque de pasado mañana. El galo sufre una contractura isquiotibial de la pierna izquierda, según el parte médico ofrecido por el club. Su físico frágil y el carácter de su lesión hacen que el cuerpo técnico sea muy prudente con la opción de forzarle. Sin Saunier, el eje central de la defensa se queda sin los dos hombres que le dieron empaque en las últimas semanas ligueras. Oltra no tendría más remedio que buscarle acompañante a Germán, que saldría de la dicotomía entre Menosse y Charlie Dean, aunque con más papeletas para el uruguayo.

El resto de la plantilla no tiene problemas y el entrenador al menos podrá contar con el mismo frente de ataque para el choque ante el Almería, aunque la derrota en Vallecas abre las opciones para que Oltra haga algún cambio, ya que contará en plenitud con Ramos y Sergio Peña. Esta mañana, nueva sesión a las 10:30 horas.