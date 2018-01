Oltra: "Nos faltó contundencia"

José Luis Oltra compareció tras la derrota contra el Albacete lamentando no haber metido las "cuatro o cinco oportunidades" que creó que Granada, y que el Albacete sí fuera "más efectivo". Además, el valenciano destacó que ayer les "condenó la falta de contundencia en ambas áreas".

"No olvidemos que hemos tenido falta de contundencia en las áreas, es lo que nos ha condenado", recordó el entrenador rojiblanco, que también lamentó la "falta de acierto en lo ofensivo porque hemos generado oportunidades". No sé cuántas ocasiones hay que hacer para marcar gol fuera de casa", dijo el técnico, para el que su equipo salió "a por el partido". "Hemos tenido cuatro o cinco oportunidades, que fuera de casa, creo que es un bagaje para poder obtener un resultado positivo. No es una cuestión de que en el último cuarto no llegamos y no generamos, el problema es acierto. La de Adrián, de diez veces te tira nueve dentro y hoy -ayer para el lector- se le ha ido fuera. La de Rey puede ser más fácil tirarla dentro que fuera", comentó.

Hemos propuesto más que y hemos hecho más que el Albacete para ganar"

Oltra también se sinceró al admitir que "han pesado mucho los golpes", ya que "estábamos jugando bien y en la primera oportunidad que han pasado de medio campo nos han hecho gol". "En la segunda parte logras lo más difícil, que es empatar, y cuando tienes la sensación de que puedes ir a por el partido, a los dos minutos encajas. Otra vez nos condena el balón parado", insistió el preparador granadinista.

"Cuando estás en esta dinámica hay que romperla rápido, ganar un partido fuera, hay que cambiar lo antes posible. Perseverar, tener paciencia, tranquilidad, levantarse y competir porque es la única manera. Esto es largo. Ahora se ve más negro pero la única manera que tenemos para sacar es creyendo y perseverando", explicó Oltra.

"El Albacete ha tenido mucho más acierto, mucha más efectividad. Es un equipo muy intenso, que busca estas cosas, pero creo que ha generado menos que el Granada", contestó el entrenador a una de las preguntas, y añadió que "creo que hemos propuesto más y creo hemos hecho lo suficiente para ganar".

"Tenemos que mejorar los de la primera. De momento llevamos un punto menos, pero esto es muy largo y necesitamos tener tranquilidad. No creo que ahora sea bueno cargar. Hay que hacerlo cuando ves que no hay compromiso, que no hay sentimiento, que el equipo no quiere, que no sabe. Espero que la afición nos respalde, nos anime, que ganemos y que empecemos esa dinámica que todos esperamos en la segunda vuelta", concluyó.