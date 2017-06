Osasuna, sin interés por el central Ricardo Costa

Después de dos días haciendo anuncios oficiales de fichajes, hoy no está prevista que haya novedades en la confección de la plantilla de la próxima temporada salvo urgencia. Una vez llegados Javi Varas y Joselu, el siguiente en la lista sería Antonio Puertas, pero su anuncio podría retrasarse al menos hasta el viernes. Donde no hay avances es con Ricardo Costa, aunque esta redacción pudo saber las intenciones del jugador.

El veterano central luso, que el martes se desvinculó de su anterior club, el Luzern suizo, tiene la idea de jugar en Primera División la próxima temporada, según se desprende de su entorno. Es lo que ronda en su cabeza y su intención, aunque ningún equipo ha mostrado interés por el de Vila Nova de Gaia, que en mayo del año que viene cumplirá 37 primaveras. Sin embargo, ese mismo entorno de Ricardo Costa no descarta que si el Granada le tienta pueda dejarse seducir. El jugador acabó encantado de su estancia en la ciudad cuando jugó en la segunda parte de la temporada 2015-16, y aunque su planteamiento sea volver a la élite, no vería con malos ojos enrolarse en un equipo con un proyecto de ascender a Primera División.

Lo que también pudo saber este diario es que Osasuna no está detrás del jugador. Se levantaron las sospechas cuando en sus redes sociales empezó a seguir a Osasuna en Twitter, pero más que una pista, ese hecho responde más a su relación con el director deportivo Braulio Vázquez, con quien coincidió en el Valencia. El dirigente del club navarro, aún así, no tiene interés en firmar a Ricardo Costa.

Donde no hubo novedades es en la llegada de Antonio Puertas. En el seno del club empieza a hablarse del almeriense en clave rojiblanca, y en el entorno del futbolista se da por hecho que acudirá a Granada ya que la oferta del AEK de Atenas no le convence por tener que irse al extranjero. Puertas no está firmado aún y un equipo podría meterse en la operación, el Real Betis, aunque tentarle debe tener el beneplácito del nuevo entrenador Quique Setién.