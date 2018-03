Pedro Morilla asume que no ascender sería "un fracaso"

"Todo lo que no sea ascender será un fracaso". Así de claro se manifiesta el nuevo entrenador del Granada, Pedro Morilla, en unas declaraciones realizadas a la web del club. El técnico, por tanto, tiene muy claro que el objetivo no es otro que el club rojiblanco esté la próxima temporada en Primera División. No hay medias tintas para el preparador sevillano, quien afirma que en el cuerpo técnico "no tenemos miedo a nada y somos conscientes de la responsabilidad" que les han dado.

Morilla reconoce que en ningún momento se le pasó por la cabeza que esta temporada terminara al mando del primer equipo. Según señala, "me dicen que soy el elegido para un puesto como éste, en un equipo histórico que quiere ascender". Además, el preparador rojiblanco asegura que le llena de "orgullo" el hecho de que "hayan pensando en mí para terminar la temporada sabiendo que hay muchos entrenadores válidos en el mercado". Y tal como señaló en la previa del encuentro ante el Numancia, iteró que tiene "experiencia y capacidad" para manejar el timón del equipo. En este sentido, incluye también a su cuerpo técnico: "Llevamos muchos años en diferentes facetas. Estamos capacitados".

No puede haber tanta diferencia entre el nivel que mostramos en casa y fuera"

Según Morillas, desde que se incorporó el pasado verano al proyecto del Granada como entrenador del filial se sitió "muy identificado" con los valores del club rojiblanco, al que definió como "humilde, pero ambicioso". En este sentido añadió que el Granada "quiere dar pasos cortos, pero con el objetivo claro de consolidar al equipo en Primera División". Es por esto que el técnico tiene claro que el rumbo que ha tomado la entidad granadinista esta temporada es el adecuado: "Se ha dado un paso atrás para dar dos hacia adelante".

El entrenador rojiblanco recordó las primeras palabras que dirigió a sus jugadores tras hacerse cargo del equipo: "Les dije que estamos para ayudar". En cuanto a la respuesta, "todos han notado desde el primer día que la exigencia es máxima y que estamos en sus manos". Además, Morilla les pide a sus jugadores que "el trabajo semanal se tiene que ver expresado los domingos", así como que "no puede haber tanta diferencia entre el nivel que mostramos en casa y fuera". "Ellos saben que vinieron para intentar ascender", añade el técnico, quien una vez más volvió a mostrar su confianza en el plantel que tiene: "El grupo es bueno y todos están receptivos".