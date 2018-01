Peña: ascenso y Mundial

El mediocampista peruano del Granada CF, Sergio Peña, compareció ayer ante los medios de comunicación para valorar el momento actual del equipo, el suyo a nivel individual, y los aspectos que tendrán que cuidar los suyos para revertir la mala racha rojiblanca a domicilio, "una espina" clavada según admitió el propio futbolista.

"Sabemos que el Barcelona es un rival muy complicado, igual que todos a los que nos hemos enfrentado hasta ahora", valoró el limeño sobre el filial azulgrana, próximo contrincante de los rojiblanco. "Tenemos que seguir en la línea", estimó el futbolista, para quien su equipo ha "estado jugando muy bien y haciendo buenos partidos". "Sabemos que el Barcelona juega muy bien, al igual que nosotros, así que tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo, hacerlo bien y así podremos sacar el resultado adelante", declaró si entrar mucho en detalles el '22' granadinista.

Ha habido partidos fuera que han sido mejores que algunos que hemos ganado en casa"

Sergio Peña piensa que el Granada no está "presionado" por la mala racha como visitante, con sólo dos triunfos en lo que va de Liga, pero admitió que "tenemos esa espina clavada" y que tienen que sacársela "lo más pronto posible". "Esperemos se dé el resultado a favor y podamos empezar a ganar de visita", añadió.

Al hilo de los malos marcadores lejos de Los Cármenes, el peruano cree que "ha habido partidos fuera que han sido mucho mejores que algunos que hemos jugado de local", y puso como ejemplo los duelos de Cádiz y Albacete: "Allí hemos jugado muy bien y fuimos superiores al rival. Tuvimos ocasiones en ambos pero ellos metieron las que tuvieron y a nosotros nos faltó eso".

Por eso, para Peña el Granada "no" puede "perder más partidos": "Nosotros nos propusimos ganar todos los partidos desde que se inició la temporada. Ahora es cierto que es un momento en el que el margen de error es menor y no se pueden cometer tantos. Somos un equipo que siempre sale a ganar".

Sergio Peña también hizo balance de su temporada, de sus preferencias a la hora de jugar y sobre sus opciones de ascender y de ir al Mundial de Rusia de este verano.

"Mi temporada ha sido un poco difícil porque he tenido que viajar mucho", calificó el jugador de Lima sus sensaciones a mes de enero. "He tenido una lesión y recién estoy empezando a volver a jugar con el equipo", explicó poco después para acabar sincerándose y valorando que ahora está encontrando "muy bien" y que además está "feliz de poder aportar lo máximo posible al equipo". "Espero seguir en esa línea", acabó.

Dijo que le es indistinto desempeñar su estilo en el centro del campo, en el enganche o pegado a los costados, y aunque "es cierto que he jugado más de mediocentro, al míster le gusto más de mediapunta". "Creo que también lo puedo hacer muy bien", arguyó Peña, que añadió que "es una posición en la que me encuentro cómodo, al igual que por banda. No tengo problema en jugar en cualquiera de esas posiciones", atajó el peruano.

El jugador dijo que ahora está "concentrado al cien por cien en el Granada", pero que de reojo mira a su selección, que jugará el Mundial por primera vez desde 1982: "Sabemos que se acerca un torneo muy importante, pero mientras primero tengo que jugar aquí y hacer las cosas bien para poder luego estar en la lista final del Mundial y tener un gran año". "Creo que lo mejor que me puede pasar es ascender con el Granada y poder estar en el Mundial, suspiró Peña.