"Vengo a fortalecer el Granada"

La aventura de Jiang Lizhang en el Granada está suponiendo, entre otros aspectos, un acercamiento al club de figuras del fútbol mundial. Si hace quince años, a un granadinista le dicen que Hernán Crespo o Tony Adams iban a hablar en clave rojiblanca horizontal, muchos habrían tildado de loco al interlocutor. Pero está pasando. Si el pasado fin de semana era el argentino quien asumía como propios los problemas del Granada en una entrevista de radio, ahora es el inglés, mito y one-club man del Arsenal de los 80, 90 y primeros 2000, el que levanta el silencio a través de los medios del club. Llegó a Granada en noviembre y se puso a la cabeza de la organización y dirección deportiva tras el cese de Piru. Adams, quien ejerce de director deportivo de facto, aclaró ayer su rol, las pretensiones que tiene de cara al futuro tanto próximo como lejano, y su relación con Jiang Lizhang.

De entrada, el londinense (nació en Romford, en el área metropolitana de la capital británica en 1966), aclaró que su cargo en el entramado de empresas del presidente Jiang Lizhang es el de vicepresidente de DDMC, la compañía que aglutina todas las inversiones futbolísticas del dueño del club, y que su estancia en la ciudad se produjo a petición del propio Jiang tras destituir a Piru a mediados de febrero. Según Adams, el máximo dirigente de la entidad "no estaba contento con los resultados", por eso decidió relevar al madrileño de la dirección deportiva. El inglés dice que su papel es el de ser la "cabeza de la parte deportiva" del Granada "para ayudar a todos los departamentos relacionados con fútbol en del club".

A veces hay que retroceder para despejar el lío antes de poder seguir adelante"

Una búsqueda, la de director deportivo, sobre la que también respondió Tony Adams. No tiene la intención de heredar de forma oficial ese cargo, para lo que dijo que propondrá a "una persona" que ocupe "el puesto de director-coordinador deportivo que trabaje con todos los jefes de departamento". Sin embargo, quizás tanto Adams como Jiang podrían experimentar con un cargo más global. Lo explica el propio Adams: "No me gusta el modelo inglés del manager que toma todas las decisiones, o el modelo español del director deportivo, que dirige todo el club. Prefiero más el trabajo en equipo, con una figura que trabaje con el entrenador como la persona que decide la plantilla, ya que tiene que trabajar con estos jugadores el día a día; con el entrenador del filial; con la Academia (entendido por cantera); con el equipo de scouting; con los servicios médicos; con la gerencia deportiva o con comunicación". Adams reveló que en el Granada existen nada menos que "nueve grandes jefes de departamentos", y que él ha "ayudado" y los ha "fortalecido" para "que haya más comunicación", gracias a que ha "compartido mis conocimientos como jugador y experiencia de cómo construir clubes de fútbol".

"He venido para fortalecer el club. Estoy trabajando diariamente con el cuerpo técnico del Granada CF en el futuro", comentó Adams, quien deslizó que la idea para la próxima temporada "es tener una plantilla con mayoría de jugadores españoles, sea cual sea la categoría en la que esté el equipo el próximo curso". Es decir, que a pesar de que no hay director deportivo aún, el londinense tranquiliza a la afición aclarando que en la entidad se piensa en la campaña que viene. "Estoy aquí para poner la estructura española en su lugar, con jugadores pertenecientes al Granada CF y luchando por Granada", explicó Tony Adams, quien también se acordó "de la herencia recibida" (en palabras del club) por parte de Gino Pozzo, y que ha condicionado y condiciona todavía muchas decisiones de carácter deportivo: "Hemos heredado 106 jugadores de los cuales solo 44 son futbolistas propios del Granada CF. Nuestra intención es devolver su equipo a Granada para que Granada se identifique con su equipo y sus jugadores".

Adams también explicó cómo está trabajando en club y cómo lo hace DDMC dentro del Granada: "Es una compañía global que fue creada para ayudar a dirigir y asesorar a los clubes de la propia compañía. Por ejemplo, el miembro relevante de DDMC en Granada soy yo. Yo soy el que ha intervenido en Granada y el que está trabajando para el club funcione correctamente. No estaría aquí si el club no necesitara ayuda", sentenció. Según relató el ex jugador del Arsenal, su grupo de trabajo consta de cinco analistas técnicos que están en China, además del departamento de scouting del propio Granada encabezado por Pedro Morillas, y de otro vicepresidente de DDMC apellidado Gong, un entrenador de "gran experiencia en China".

Adams afirma que, pese a la situación clasificatoria, "la visión del club no ha cambiado", y que entre Jiang y él "queremos ser un equipo de mitad de la tabla en la Liga, con jugadores propios, tener una cantera de primera clase desarrollando jugadores locales y españoles y tener instalaciones de entrenamiento de primera clase". Pero advirtió de que el proceso "llevará tiempo". Tanto que "a veces hay que retroceder para despejar el lío, antes de que se pueda comenzar a seguir adelante de nuevo", deslizó dando a entender que un descenso a Segunda podría hasta resultar positivo. Aún así, no da por perdida la categoría y también se abrazó a los diez partidos que quedan: "Todos tenemos que apoyar a Lucas y al equipo, y asegurarnos de que todo el mundo esté luchando por la supervivencia hasta el final".

Habló sobre la cantera, cuya potenciación es "la clave del futuro de nuestro club", y que esta dé "frutos más pronto que tarde", afirmó Adams. Por eso destacó la "inversión" para acometer la segunda fase de la Ciudad Deportiva, un aumento del presupuesto para la base el próximo curso y la implementación de un nuevo plan para mejorar el "reclutamiento" de jugadores.

Por último, se manifestó en plano personal de su estancia en la ciudad: "La gente es muy cálida, amable y hospitalaria. Granada es un lugar hermoso y especial, y espero que podamos crear un club que refleje su bello entorno. Con suerte, estaré esquiando en Sierra Nevada o tomando tapas por la Catedral durante muchos años para ver cómo el Granada CF sube a la cima".