Se busca candidato perfecto

Muchas incógnitas y pocas certezas circulan alrededor de este Granada. Quizás la única que parezca insalvable es que el equipo ya puede ir pensando en Segunda División, aunque las matemáticas digan todavía que no. Un golpe que se presupone duro para un club que tiene que empezar a planificar desde ya la próxima temporada, y así no escudarse en el tardío desembarco de la nueva propiedad el pasado mes de junio. Una vez fracasada la vía Media Base Sports, el club debe empezar a tomar las primeras decisiones, y la primera de todas será la de contar con un director deportivo. Hasta ahora han saltado muchos nombres, aunque todos ellos se han movido en el halo de provisionalidad que impregna al Granada de Jiang. Figuras como la de los argentinos Hernán Crespo y Mario Husillos, o los españoles Óscar Arias y David Belenguer. Ha habido contactos u ofrecimientos, pero pocos pasos más se han dado. Pero, ¿quiénes son estos posibles directores deportivos?

Tras el cese de Piru, Jiang Lizhang encomendó la dirección deportiva a su empresa DDMC, que está tratando de meter cabeza en el mundo del fútbol, y así crear su propia red de jugadores y ojeadores similar a la que tiene Gino Pozzo desde hace décadas. Con la diferencia, claro, de que el chino es un novato en estas lides, por lo que trata de rodearse de expertos, a poder ser con buen cartel internacional, para que le asesoren. De entrada, la principal figura visible en la parcela deportiva del club, aparte del entrenador Lucas Alcaraz, es el inglés Tony Adams. Es el responsable deportivo del equipo chino de Jiang, el Chongqing Lifan, y desempeña una función transitoria en el club. Su toma de decisiones, de momento, no se centra en el primer equipo, si no más bien en el segundo, en el que aún tiene una participación importante Gino Pozzo, anterior dueño. Pero la figura de Adams no será la que construya el Granada de la próxima temporada, sea en Primera o en Segunda, pero será él junto al dueño quienes lo decidan.

Sus nombres surgen por ser asesores de Jiang o por haberse ofrecido al Granada

El astro argentino Hernán Crespo es el más conocido de los nombres que han saltado a la palestra rojiblanca junto al de Morientes. El ex delantero del Parma, entre otros, forma parte de la red de colaboradores de Jiang Lizhang desde hace noviembre y ya ha estado en Los Cármenes para ver partidos del Granada. En sus intervenciones públicas, tanto suyas como del dueño del club, no se define las funciones exactas de Crespo en el entramado de DDMC. Pero a pocos escapa que si el equipo se mantiene en Primera, el de Florida podría tener un papel preponderante en la toma de decisiones con respecto a la plantilla. Su figura cobraría relevancia por el idioma, su historial como jugador (aún es el máximo goleador de Argentina en eliminatorias mundialistas) y tendría abierto el acceso a mercados como el sudamericano.

Otro nombre del que se habló en jornadas anteriores fue el de Óscar Arias. COPE Granada dijo que se había ofrecido al Granada CF. Arias es una de las manos derechas de Monchi en el Sevilla FC, lo cual es una garantía de currículum prolífico. Actualmente es el director de fútbol de élite del club sevillano. Su perfil, a priori, es atractivo, no sólo por trabajar con el director deportivo sevillista, que parece que va a tomar rumbo a la Roma, si no porque estuvo bajo las órdenes de Lucas Alcaraz en el Recreativo de Huelva. Trabajó como director deportivo del Decano, tanto en Segunda como en Primera, y más tarde en la UD Las Palmas, donde estuvo dos años y se marchó en 2011. En 2013 entró a formar parte de la dirección deportiva del Sevilla, en donde sigue. Conoce el fútbol nacional y ser uno de los hombres importantes de Monchi avala su trayectoria. Sin embargo, la marcha de este del Sevilla le colocan como el mejor candidato a sustituir al ex portero en la dirección deportiva sevillista, toda vez que el otro candidato, Miguel Ángel Gómez (coordinador de este área en el club de Nervión) parece que se irá junto a Monchi, según Estadio Deportivo.

También se habría ofrecido el que fuera director deportivo del Málaga Club de Fútbol, Mario Husillos. El argentino ya sonó para el club cuando desembarcó Jiang Lizhang en junio pasado, y su nombre volvió a la palestra cuando el anterior director deportivo estaba a punto de ser cesado. Algunas fuentes cercanas incluso decían que el que fuera jugador del extinto CD Málaga ya estaría trabajando con nombres para los rojiblancos la próxima temporada, algo que negó a esta redacción el propio Husillos en aquel tiempo. Ya sonó como posible director deportivo del Espanyol el verano pasado y su aval es que es capaz de fichar barato y vender caro, aunque no todas sus apuestas salen bien. En su haber están, por ejemplo, el fichaje de Antunes en el Málaga cuando Monreal abandonó el club el último día del mercado invernal, o llevar al conjunto malacitano al ahora portero rojiblanco Guillermo Ochoa. Algunas informaciones hablan de que Husillos hizo ingresar al Málaga cerca de 130 millones de euros entre ventas y fichajes a bajo coste. A pesar de ellos, fue destituido dos veces por el jeque Al-Thani.

También se conjetura con David Belenguer, ex futbolista de Betis y Getafe, que también forma parte de la red de asesores de Jiang Lizhang. Se retiró del fútbol en 2011 y montó en China una empresa de representación y consultoría de fútbol para niños llamada KNH Sports. Belenguer también tiene cartel en España, no así tanto para el mercado internacional, para lo que contaría con la ayuda de los otros hombres del presidente como el ya citado Crespo, el mismo Adams o el francés Philippe Troussier. Le penaliza, sin embargo, su falta de experiencia en la dirección deportiva. Pero formar parte del conglomerado de asesores del dueño de la entidad granadinista le situaría entre los candidatos más 'reales' para ocupar el puesto que dejó vacante Piru en febrero.

Lo que parece claro es que Jiang querrá entregar el mano deportivo a alguien con experiencia contrastada y evitar experimentos fallidos como el de Piru. Formar parte de DDMC o de sus satélites parece que pone en ventaja a unos candidatos sobre otros, pero tener callo a la hora de trabajar en el nido de pirañas que es un mercado es básico. El perfil de los nombres que han sonado responde a esa pretensión, pero sólo el presidente, a través de sus consejeros, sabe qué hará con la dirección deportiva. En Primera o en Segunda División.

