En casa no se toca nada

Reconoció Oltra tras perder el Granada contra el Barcelona B el pasado fin de semana que la mala racha del equipo como visitante le va a obligar a cambiar cosas en próximas salidas. El cuadro rojiblanco, sin embargo, está funcionando bien en su estadio, lo que le llevó a no tocar prácticamente nada en el choque de ayer contra el Tenerife. El técnico mantuvo ante el Tenerife el mismo dibujo y casi el mismo once que en el anterior encuentro como local. La única variación en la alineación respecto a los dos duelos pasados fue la vuelta de Montoro, que no jugó en Barcelona por estar recién salido de la lesión muscular que le ha mantenido varias semanas ded baja. El valenciano formó con Kunde el doble pivote del sistema 1-4-2-3-1 habitual, en el que Pedro, Sergio Peña y Machís volvieron a estar en la línea de tres media puntas por detrás de Adrián Ramos, referencia atacante. Todo, con Germán y Agra como descartes en la lista de veinte citados el viernes por Oltra, y Hjulsager esperando su oportunidad en el banquillo.

PRESIONADOS

Más allá de alineaciones, bajas (más en el Tenerife que en un Granada que afrontó el choque sin sancionados ni lesionados) o esquemas, los dos equipos afrontaron el partido presionados por la necesidad de puntos. Los de Oltra tras sus patinazos fuera y perdiendo puestos en la tabla, y los de José Luis Marti tras tres jornadas sin ganar y cada vez más cerca de abajo que de arriba, con dosis extra de agobio para los de aquí por jugar en casa y tener una mayor obligación esta campaña. Ver cómo era capaz de lidiar cada una de las escuadras con esta presión y la incidencia que iba a tener sobre el terreno de juego era una de las grandes dudas antes del pitido inicial.

Montoro y peña al mando

Tardó el Granada unos minutos en asentarse en el campo y hasta pudo marcar Milla, pero en cuanto Montoro y Sergio Peña empezaron a mandar en el choque, la balanza se desequilibró a favor de los locales. La jerarquía del valenciano y la calidad y visión de juego del peruano provocaron que los locales encerraran poco a poco a un Tenerife que nunca renunció a tener el balón.

diagonales

Tras dos partidos a un nivel más bajo, como aún no a punto tras su lesión, a Machís se le vio ayer desde el inicio que era otro, que encaraba y desequilibraba. El venezolano buscó varias veces las diagonales hacia dentro y en una de esas llegó el golazo que abría el marcador. Sergio Peña, cuya movilidad y capacidad para asociarse fue lo que impulsó al Granada en ataque en el primer tiempo, no quiso ser menos y se sacó de la chistera un tanto aún más espectacular que el de Machís, y no era fácil.

contenidos

Pudo marcar más tantos el Granada antes del descanso y eso que no le hizo faltar una de sus armas más usadas en casa, las subidas de los laterales. Y es que tanto Víctor Díaz por la derecha como Alex Martínez por la izquierda se contuvieron bastante, ya que tampoco le hizo falta al equipo que aparecieran en tareas ofensivas.

cambios visitantes

No le gustaba nada el choque a Marti hasta el punto de realizar dos cambios en el descanso, buscando con Juan Villar y con Suso tener más el balón y poder romper el orden y el dominio del Granada en el choque. Oltra, que si las cosas van bien, tarda en mover el banquillo, cumplió el guión y esperó al ecuador del segundo acto, cuando el tenerife empezó poco a poco a atemorizar al Granada, para hacer sustituciones.

lateral de extremo

Estaba en el banquillo el danés Hjulsager, citado por primera vez, pero el que entró en lugar de Pedro fue el lateral Quini, que volvió a actuar como extremo para dar mayor seguridad a los suyos por esa banda.

estreno

Sí que apostó Oltra por el nuevo fichaje unos minutos después, cuando retiró del campo a un cansado Machís para hacer debutar al extremo. Hjulsager se colocó en la derecha, en el sitio del venezolano, por lo que el técnico mantuvo su 1-4-2-3-1.

variación

La roja a Sergio Peña obligó al técnico a mutar su esquema a un inhabitual 1-4-4-1, siendo Joselu el jugador más adelantado tras reemplazar a Adrián Ramos. Creció Kunde con el paso de los minutos, especialmente en el tiempo añadido, y el triunfo se quedó en casa.