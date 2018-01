No descarta a Machís

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, no descartó al cien por cien la presencia de Darwin Machís ni de Adrián Ramos para el partido contra el Cádiz de mañana, aunque la idea que tiene el valenciano es no forzarle para este encuentro. Insistió en que el colombiano es uno más pero que no sabe si el club le expedientará. Además, destacó la actitud con la que los jugadores volvieron de las vacaciones y se deshizo en alabanzas a los de Álvaro Cervera.

Sobre el tema de la semana, el retraso de dos días de Adrián Ramos en su vuelta de vacaciones, Oltra no quiso "expresar ninguna opinión" pero porque considera que "hay poco que explicar". "Cuando conoces la versión de ambas partes, te pones en situación y entiendes cosas. Los temas de conexiones no lo manejan Adrián ni nadie", exculpó el técnico a su ariete estrella, con quien dijo estar "encantado": "Es un jugador importante y que va a ser más importante todavía en la segunda vuelta". El técnico avisó que el jugador pagará un peaje "por no estar en tiempo y forma" (un "regalo de Reyes" lo calificó), pero que "lo que vaya a hacer el club, le tienes que preguntar al club. No soy consciente de que vayan a hacer nada", reveló. "Él está con muy buena predisposición y actitud", comentó el técnico granadinista, quien descartó apartar del equipo a Ramos porque "no ha hecho nada malo" y él tiene que "mirar por el equipo y por poner a los mejores que creo para cada partido. Adrián es uno más en todos los aspectos", zanjó.

El entrenador del Granada también valoró de forma muy positiva el proceso de recuperación de Darwin Machís, que "va mejor de lo previsto": "Hace 16 días que se lesionó y ya hace partes del entrenamiento con el grupo. Si fuera una situación límite creo que podríamos forzarlo para poder participar. Vamos a esperar a mañana. Entiendo que es muy arriesgado porque hay rotura. Que juegue en Cádiz nos vendría bien, pero creo que no es el momento de forzar a nadie. Ha hecho un trabajo importante en Navidades. Se ha volcado en su recuperación y ha dado sus frutos. Esta semana, por mi decisión, probablemente no lo vamos a forzar, pero para Albacete, si todo va como hasta ahora, podría estar".

También quiso romper una lanza en favor del otro lesionado del equipo, el uruguayo Menosse, quien "también ha hecho un trabajo brutal, pero siendo el sóleo, hay que ir con más precaución. No estará tampoco la semana que viene", anticipó.

Una de las incógnitas del equipo será el recambio de Machís. Oltra dijo tener "clarísimo" en el sitio del venezolano y no avanzó quién, pero dejó la entrever que serán Espinosa o Puertas: "Javi lo hizo muy bien en el último partido y Antonio es un futbolista increíble. Tengo que valorar todo y ver cuál es la mejor opción para el partido que tengo en mente".

El preparador granadinista dijo que no le ha hecho falta activar a sus jugadores tras el parón navideño y que estos "han venido bien de peso, de forma y de ánimo". "Estamos centrados en el partido y en ganar, que sería el mejor regalo de Reyes para nosotros y para la afición", aguarda Oltra.

Evidentemente, regaló alabanzas al Cádiz y a su hinchada con una enumeración de virtudes: "Sabemos que es un campo muy difícil, que es un rival bueno, que es el menos goleado porque en siete de los diez partidos que ha jugado de local no ha encajado, solo ha perdido un partido en casa... Sabemos que tiene una afición que empuja, que lleva nueve partidos de Liga seguidos sin perder y siete victorias consecutivas, y que eso está al alcance de muy pocos...". Pero Oltra contrapuso a su equipo, que sabe que "haciendo las cosas a nuestro nivel y con la confianza necesaria, podemos ir a cualquier campo a lograr la victoria".

"El Cádiz es muy reconocible", continuó Oltra, que espera un partido en el que "no les importe que tengamos el balón". "Todos sabemos a lo que juegan porque lo hacen muy bien, y llevan dos años con el mismo entrenador. Pero no por conocerlos, es fácil contrarrestarlos", explicó un Oltra que tiró de estadísticas: "En el 90 por ciento de los partidos su rival ha tenido más posesión, pero el resultado ha sido para ellos. Pero aún sabiéndolo, ¿cómo evitas que no haya espacios? Intentando minimizar pérdidas, no fomentar su presión, acabar los ataques... La teoría la sabemos. En la práctica es complicado". "Solo podemos ganar si somos ambiciosos, tenemos confianza, estamos concentrados y si lo damos todo. Una victoria nos daría mucha seguridad", aseguró el técnico.

Por último, habló de su relación con Pina, que es "maravillosa" por su etapa en el Ciudad de Murcia, y reveló que "nadie en el club me ha dicho nada de ganar por Quique Pina. Queremos ganar porque es importante, no por Quique Pina, sino porque supondría estar un poco más cerca del objetivo, dar un pequeño paso y moralmente por ser un rival y un campo importantes", concluyó.