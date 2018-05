La dinámica marca la caída

El primer ex entrenador del Granada de esta temporada, José Luis Oltra, hablaba mucho de la importancia de las dinámicas en Segunda División, categoría en la que una buena o mala racha puede mandar a los equipos del cielo al infierno o viceversa. Sin duda su experencia en la categoría era un grado.

No hay nada más que echar la vista semanas atrás para calificar de pésima la dinámica en la que está el Granada desde que la dirección del club decidiera prescindir de los servicios de Oltra, el técnico que se contrató el pasado verano con el objetivo de devolver al equipo a Primera División. Desde ese día, el 19 de marzo, el Granada ha disputado un total de siete encuentros en los que su mal momento se ha ido haciendo más patente. Y eso que el primer partido post-Oltra, con Pedro Morilla en el banquillo, se saldó con un triunfo ante el Numancia. Era el 25 de marzo. Casi un mes y medio después el Granada no ha vuelto ha llevarse un triunfo a la boca, lo que le ha llevado a caer desde el quinto lugar que ocupaba el equipo cuando el valenciano fue destituido al décimo puesto en el que está en la actualidad, eso sí, con cambio de entrenador includido. Y si tras una derrota se despidió a Morilla, con una derrota en su haber ha comenzado el nuevo inquilino del caliente banquillo rojiblanco, Miguel Ángel Portugal.

Los rojiblancos han sumado diez puntos menos que Sporting y Rayo en siete partidos

Tras cosechar sólo un triunfo y tres empates en este tiempo, el Granada no sólo ha salido de los puestos de promoción, sino que está a cinco puntos del último puesto que da derecho a soñar con el ascenso en el play off. Y para oscurecer aún más el panorama hay que subrayar que los rojiblancos tienen hasta tres equipos por medio, todos ellos atravesando rachas más positivas, lo que no invita en nada al optimismo.

De hecho, desde que se fue Oltra, el Granada es, junto con el Cádiz, el conjunto que peores números ha registrado entre todos los que ocupan los diez primeros puestos, que son los mismos que hace siete jornadas pero con posiciones cambiadas. Ambos conjuntos sólo han sumado seis puntos en estos siete encuentros de referencia.

En el otro lado de la balanza se encuentran, con gran diferencia, los cinco primeros clasificados. Destacan sobremanera los 16 puntos que sobre 21 posibles han cosechado el Rayo Vallecano -verdugo de los rojiblancos el pasado lunes- y el Sporting de Gijón, primero y tercero en la tabla. El segundo clasificado, que es el Huesca, también presena registros que ya quisiera el Granada: 14 puntos.

Dos equipos que han ascendido posiciones hasta instalarse en puestos de promoción y postularse como aspirantes al ascenso son el Zaragoza y el Numancia, que han sumado trece puntos en este periodo de tiempo. Los aragoneses, que eran decimocuartos a la conclusión de la primera vuelta, están en una buena racha y son cuartos, mientras que los sorianos, que eran octavos hace un mes y medio, ocupan la quinta plaza.

El Cádiz, que es sexto, está como el Granada y su presencia en los play off por el ascenso se está complicado, más aún cuando por detrás están el Oviedo, Valladolid y Osasuna, que desde la jornada trigésimo segunda han sumado diez, once y diez puntos, respectivamente.

Por tanto, si el Granada echa la vista atrás, a su pasado más reciente, corre peligro de quedar convertido en estatua de sal. Para poder luchar por meterse en la promoción su dinámica tiene que dar un giro brutal. Y que no pocos rivales no sumen. Por lo visto hasta ahora, la decisión de sustuir a Oltra no fue acertada.