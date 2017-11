La reválida de Puertas

Ahora que el Granada es líder y que Oltra tiene su once tipo, cualquier variación en el equipo titular es una decisión que no le gustará ni al técnico ni a la afición. Cuando funcionan las cosas, mejor no tocarlas. Pero el míster granadinista se las va a tener que ingeniar para cubrir nada menos que al hombre más peligroso de su ataque, Darwin Machís. El venezolano no estará ante el Sevilla Atlético y, con ello, el equipo pierde a un jugador con cinco goles en su haber, mas los que ha generado. Hasta ahora, los recambios ideados por el entrenador han dado más resultados positivos que negativos en cada posición, pero la única vez que tuvo que suplir al Vinotinto las cosas no salieron de la mejor manera. Jugó Antonio Puertas y no destacó, pero en una escuadra en la que cada vez están mejor los segundos espadas, todos esperan que el almeriense se entone y demuestre las cualidades que hicieron que los rojiblancos apostaran por él este verano. Es una de las diatribas de Oltra: Puertas, Licá, o mover el árbol.

La del domingo puede ser la prueba del algodón para Puertas. El almeriense arribó este verano al club para triunfar en el equipo donde vivió la última etapa de su formación como futbolista. Pero el jugador no ha rendido como se esperaba de él. Aparte de que no ha tenido muchos minutos, en sus tres encuentros como titular tampoco se salió y acabó, en ambos casos, sustituido por Espinosa en los minutos finales. En el único encuentro que completó suspendió, como todo el equipo, en el 3-0 en Copa contra el Zaragoza. Luego, sus incorporaciones al equipo desde el banquillo fueron infructuosas y en su última aparición, frente al Gimnàstic de Tarragona, se le vio incluso acelerado.

La amenaza para ambos es que Oltra ponga a Ramos y escore a Joselu

Por su personalidad, Puertas no soporta no ser competitivo. Llegó al Granada para ser incluso uno de los teóricos titulares y pero hasta ahora no ha dado el do de pecho. Transformar esa rabia en mejorar está en sus manos, y Oltra sabe que tiene a un futbolista que le puede hacer las veces de hombre de banda sin que esté Machís. Ya fue su sustituto cuando el venezolano se ausentó por última vez. Podría serlo nuevamente.

Sin embargo, algunas cosas han cambiado en las últimas jornadas. Por ejemplo, Adrián Ramos ya está recuperado de su lesión y Joselu, salvo el domingo en Pamplona, acumula una buena racha goleadora. Oltra, que no es muy amigo de cambiar salvo que esté obligado, podría tener la apetencia de no renunciar al onubense y echarlo a la banda para darle cabida a Ramos, lo que supondría un nuevo banquillazo para Antonio Puertas y un golpe para sus aspiraciones, ya que ni siquiera habría sido titular en un partido contra el colista.

El que también podría tener cosas que decir es el portugués Licá, uno de los últimos fichajes de Manolo Salvador en verano, y de los pocos conocidos por el público de a pie tras su etapa en el Rayo. Como en el caso de Puertas, el extremo de Lamelas tuvo su última oportunidad con la rojiblanca en la derrota frente al Gimnàstic. Los precedentes no animan el panorama. Pero a diferencia de con el almeriense, el luso apenas acumula 77 minutos jugados esta temporada, divididos además en solo dos partidos (el otro fue el de Copa contra el Zaragoza, donde empezó bien pero acabó cambiado a media hora del final). El jugador, al que le cuesta entrar incluso en las convocatorias, en teoría es el recambio natural de Machís ya que su posición es la de extremo izquierdo. El problema es su falta de rodaje. Si Puertas, con más tiempo de juego, no está al nivel, ni que decir tiene de Licá que no ha completado ni siquiera 90 minutos en lo que va de curso.

En este escenario tendrá que manejarse Oltra para el choque del domingo ante un rival que ya se lo hizo pasar mal al Osasuna en El Sadar. Líder contra colista pero sin un jugador clave. Es la reválida para Puertas, la oportunidad de sorprender de Licá... O la confirmación que a Oltra le sobran ambos jugadores si lo que hace es esquinar a Joselu.