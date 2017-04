Lorente propone al Congreso servicios de salud de género para atender a las maltratadas

El director de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada, Miguel Lorente Acosta, compareció ayer en la subcomisión del Congreso de los Diputados que busca la elaboración de un Pacto de Estado en materia de violencia de género. Esta subcomisión, que comenzó sus trabajos el pasado mes de febrero, escuchará a cerca de 60 expertos convocados por los distintos grupos parlamentarios y tiene como objetivo elaborar un informe en el que se analicen los problemas de la aplicación de esta norma en España.

Lorente, uno de los mayores expertos internacionales en violencia de género, explicó ayer a este periódico que en su comparecencia propuso dos actuaciones clave que pueden resumir hacia dónde van encaminas las actuaciones para intentar erradicar la violencia de género, que se ha convertido en una lacra social, y aumentar el apoyo y atención a las víctimas.

Tenemos soluciones donde no están las mujeres y donde están, no hay soluciones"

Una de ellas es dar una respuesta desde Sanidad. "El 100% de las mujeres van a los servicios sanitarios" y las mujeres que sufren violencia de género van un 20% más que las no maltratadas porque sufren más problemas de salud asociados. Así, desde el ámbito sanitario habría más posibilidad de detectar la violencia y activar la red de prevención y ayuda, por lo que Lorente apuesta por establecer un "cribado universal sobre la violencia de género en el que se pregunte sistemáticamente" a todas las mujeres que acudan si son víctimas de maltrato y abordarlos. Además, aboga por "crear servicios de salud de género donde derivar a las víctimas" aunque no sólo para estos casos para no estigmatizarlas pero que puedan tratar temas de género como la menopausia o la osteoporosis y también la violencia de género con atención especializada y la derivación pertinente en casos graves de actuaciones psicológicas o sexuales, por ejemplo.

"Sería un gran paso porque las tenemos las soluciones donde no están las mujeres y donde están, no hay soluciones", dijo Lorente, que aseguró que la atención sanitaria no se puede reducir a un parte de lesiones.

Además, planteó al Congreso la creación, a nivel político, de una vicepresidencia de Igualdad ya que un Ministerio de Igualdad no es tan efectivo en la coordinación de las medidas como la implementación de políticas directas desde una vicepresidencia. "Un tema tan delicado se tiene que tratar con impulso y con políticas. Con 60 mujeres asesinadas y 600.000 víctimas no se puede estar al margen ni conformarse con paliar" la situación, argumentó Lorente, que pidió también especializar los juzgados de lo penal, que tienen la mitad de condenas que los de la mujer.