Auster no es solamente un apellido literario

Se puede decir que Sophie Auster ha bebido del arte desde casi su nacimiento. Aunque eso no la ha eximido de tener que trabajar duro, sobre todo por encontrar su lugar en el inventario de las artes. Sophie Auster, hija de Paul Auster y Siri Hustvedt, ha decidido enfocar su carrera musical en torno a un sonido, que como ella dice, está más cerca de Lana del Rey que de la neoyorkina Fiona Apple.

La americana, también modelo, llega a Granada de la mano del ciclo Emergen&Cías, que ha conseguido hacer que el sonido más transatlántico se mezcle con los acordes granadinos. Auster actúa esta noche junto al joven grupo Unspected en el teatro CajaGranada a las 21 horas.

Con su segundo LP Dogs and men, Auster fue bendecida con grandes críticas como la del New York Times, y con este Next Time, su último trabajo, aun sin publicar, promete un tremendo 'suma y sigue'. Esta artista polifacética presentará esta noche en la ciudad tanto su último trabajo como canciones inéditas donde nos mostrará su profunda y enérgica voz.