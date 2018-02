'A LA CALLE'El triunfo del arte emergente

La creación emergente granadina toma la calle desde ayer, y lo hace a lo grande. Una exposición organizada por el Ayuntamiento de Granada en colaboración con la Facultad de Bellas Artes y la UGR permitirá al visitante ver más de 150 obras, realizadas por un centenar de alumnos de cuarto curso de la carrera artística, hasta el próximo 28 de febrero. Las creaciones, fruto de la asignatura Proyectos escultóricos, se han distribuido estratégicamente por distintos espacios públicos de la ciudad como el Cuarto Real de Santo Domingo, el auditorio Manuel de Falla, la casa del Rey Soler, el patio del Consistorio y la casa de San Matías. "Sé que no es fácil abrir casas cerradas, algunas con muchos novios", bromeaba Antonio Martínez, comisario de la muestra y profesor de la asignatura, en alusión a los lugares patrimoniales.

A la calle, el título de la atractiva exposición colectiva, es una iniciativa del departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes, donde, conscientes del "valor de las obras y artistas que cada año se gradúan en la universidad", tratan de que éstas puedan "tener una proyección en la ciudad". "Queremos que nuestras creaciones salgan a la calle. Es importantes además poder integrarnos en la urbe, y sobre todo en unos espacios tan maravillosos", destacó Martínez durante la presentación de la muestra en el Consistorio. El proyecto es también resultado de la labor del estudiantado, en especial de un grupo de voluntarios que actúan como comisarios delegados en cada uno de los espacios, haciendo "labores de montaje y desmontaje, diseño de cartel y coordinación de todos los participantes".

El decano de la Facultad de Bellas Artes, Francisco José Sánchez Montalbán, presente en la inauguración de la muestra ayer, afirmó que la idea, que surgió hace tres años, "ha madurado, y aquí está materializada". Los alumnos, en palabras de Sánchez, "se han volcado con un proyecto magnífico que se ve fuera de las aulas, por lo que se trata de un proyecto artístico que cumple todos los procesos". El decano recalcó también que los autores de las más de 150 obras se han comportado como "auténticos profesionales de peso" en una proyecto considerada por él mismo como "una ocasión maravillosa para crear vínculos entre ellos". "Al final, os termináis de conocer en estos ámbitos", resaltó.

La muestra no sólo es variada en forma -hay desde obras de corte barroco a cubistas-, sino también en fondo, resultando así un catalizador de problemáticas de rabiosa actualidad como la violencia machista, el cambio climático y el abandono animal. "El alumnado está muy interesado en estos temas, sí, porque la comunidad artística es cada vez más reivindicativa. Quiere arreglar lo que el arte no hizo en siglos pasados. Antes tenía una labor más lúdica. Antes los artistas se centraban en escenas cotidianas, pero lo que se quería visibilizar no era lo escondido, lo oculto, lo que permanecía en el margen privado, sino lo que ya era público. Los estudiantes son muy jóvenes. Estamos en la brecha de todos los conflictos que tenemos presentes", explicó Paula Ramírez, una de las comisarias delegadas. Otra de las preocupaciones en la exposición, señaló Ramírez, es la muerte. "Eso es algo que nunca va a desaparecer. Somos españoles, las vanitas las vamos a tener hasta que nos muramos", comentó la estudiante de Bellas Artes, que piensa que en esta muestra "hay mucha empatía con la sociedad y con el alumnado". "Parece que están los mismos conflictos siempre presentes. Hay una onda muy parecida. Muchos temas, pero siempre en una misma dirección", resumió Ramírez, que adelantó que se editará un catálogo con textos de los propios autores.

Muchos estudiantes visibilizan algunas de estas problemáticas de manera más explícita, como Paloma González de la Plata. Su obra, titulada Santísimo pecado, muestra un busto de una virgen ensangrentada con la corona de espinas y una vagina en la frente. "Intento plasmar como las religiones han demonizado a la mujer. Su imagen se ha reducido a lo que ves: carne. Le he dado aspecto de monstruo, de ser, porque es a veces a lo que nos rebajan", explicó de la Plata, que opina que "la mujer no sólo es vista como un objeto sexual, sino que además nos han enseñado a tener asco de nuestra menstruación, algo natural, y de nuestros órganos sexuales; la masturbación femenina siempre ha sido un tabú".

Jesús Gómez, otro alumno de último curso de Bellas Artes, ha querido señalar con Galgos de usar y tirar: adopción el abandono y el maltrato que sufren estos canes en España. "El maltrato al que están sujetos es brutal, y el abandono es una atrocidad. Lo que planteo es una llamada de atención. La sociedad le ha vuelto al espalda a estos perros, y lo que debería hacer es adoptarlos", reprochó Gómez.

A la calle cuenta con la participación de más de un centenar alumnos de la asignatura de Proyectos Escultóricos, frente a los 80 que participaron en su primera edición, que han considerado la experiencia muy positiva, en la medida en que, tal y como destacó Pedro Luis Mira García, uno de los participantes, "nos ha permitido exponer por primera vez de manera pública y, lo que es más importante, entrar en contacto con el mundo laboral que nos vamos a encontrar". La muestra ha contado, destacó el propio Mira García, con una "importante representación" de la comunidad artística de mujeres de la ciudad.