"Cabalgamos por todos los estados de ánimo de Lorca"

Gema Matarranz pasa del negro riguroso de Juana la loca a la combinación de satén blanco que luce en Lorca, la correspondencia personal, que protagoniza junto a Alejandro Vera. La obra, que se estrena esta noche en el Centro Lorca y estará en cartel hasta el domingo, está dirigida por Juan Carlos Rubio y es un viaje por la última hora de la vida del poeta desde sus cartas tristes, irónicas, surrealistas y de un realismo hiriente y fascinante.

-La correspondencia íntima de Lorca tiene un incuestionable valor literario. Sin embargo, ¿es necesario conocer la intimidad de un escritor para interpretar mejor su obra?

Su condición sexual es muy importante y le marca toda la vida hasta su ejecución"

-Juan Carlos Rubio ha estudiado a fondo su correspondencia personal y todo lo que tiene que ver con sus conferencias y sus entrevistas. Me parece imprescindible conocer la vida de Lorca, conocer su estado de ánimo cuando escribió cada una de sus obras. ¿Por qué se marchó a Nueva York? Parece un viaje de placer y resulta que tiene un trasfondo terrible porque se fue triste y jodido, muy solo. Estas son las cosas que contamos en la obra.

-Para un actor inglés lo máximo es hacer el 'Hamlet' de Shakespeare. ¿Para una actriz el culmen debería ser interpretar a Bernarda Alba?

-Lorca trataba de una manera específica y especial a las mujeres y para una actriz siempre es maravilloso meterte en su universo. Esta obra es un descubrimiento, unir lo que escribía, a quien se lo escribía y lo que estaba viviendo en ese momento.

-Hay compañías que representan a Lorca con una gran fidelidad a los textos y existe otra vía que no da por cerrada su obra e intenta ir más allá de lo que dejó escrito. ¿Ambas opciones deberían convivir sin problemas'

-Seguro que Lorca quería que los que nos dedicamos al teatro siguiéramos investigando, porque el juicio del espectador es lo que cuenta en una obra.

-¿Qué ha descubierto de Lorca en esta obra?

-Que era un ser humano increíble, da igual que estemos en el escenario un hombre y una mujer, los dos somos Lorca y, al mismo tiempo, ninguno es Lorca.

-A mucha gente le sorprende el profundo sentido del humor que tenía y su ingenio infinito, como inventar la palabra "repentismo" para referirse con sus amigos a la homosexualidad...

-Tenía un sentido del humor impresionante, lo que se ve perfectamente en la obra. También se enrabieta como un niño pequeño, a sus padres les habla siempre de mujeres y tiene un lenguaje diferente con sus compañeros de la Residencia de Estudiantes. También está lo que cuenta tras su viaje a Cuba, cómo crece y habla con esa pasión del teatro... Su condición sexual es importantísima y le marca toda la vida hasta su ejecución.

-¿Histrión entró en la primera división del teatro con 'Juana la loca'?

-Espero que sí. Cada vez que hacemos una nueva producción damos un pasito más, nosotros no damos un paso atrás ni para tomar impulso. Para todo el equipo esta obra ha sido un aprendizaje.

-Y eso que, a estas alturas, salir de gira nacional sin un personaje televisivo en el reparto es más que complicado...

-Es bastante complicado, pero lucharemos, como dice Lorca en la obra.

-Estuvo nominada a los premios Max por su papel en 'Juana la loca'. ¿Se está 'encasillando' en papeles dramáticos?

-Esperemos que no. Esta obra es dramática y mi compañero y yo cabalgamos por todos los estados de ánimo de Lorca. La obra está ambientada una hora antes de la ejecución del poeta, esa persona sabe que le van a matar y hay que cabalgar sobre la tristeza, pero en este caso mezclada con la brillantez, la alegría y las ganas de vivir que siempre tuvo Lorca a lo largo de su vida. Estamos hablando de un hombre al que mataron, pero no sabemos lo que le hicieron, sólo podemos jugar a que antes de morir el recuerda su vida. Yo me lo he preguntado muchas veces porque sabemos cómo fue el Franquismo y sus cárceles...

-Ian Gibson viene apuntando últimamente que más que saber dónde está enterrado, lo importante es conocer las circunstancias últimas de su ejecución...

-Exacto. Nosotros tampoco metemos los dedos, apuntamos unas claves dramáticas para dejar espacio al espectador, metemos los dedos en su vida y en sus poemas, en los que habla de la muerte desde sus comienzos.

-¿Las cartas tienen un encanto que jamás alcanzará el 'guasap'?

-Esta obra podría ser una violación de la intimidad de un particular, algo que también sobrevuela la obra.

-Granada es la gran potencia a nivel nacional en cuanto a teatro para niños. Sin embargo, a nivel de compañías al uso, el panorama es mucho más reducido. ¿Por qué?

-En Granada está todo muy repartido, cada uno tiene su parcela. Las compañías de Granada tenemos relación, lo que ya es mucho, pero no es cierto que sea una relación estrecha porque hay una crisis de por medio, pero cuando alguien necesita algo ahí estamos el resto, eso se lo puedo asegurar.