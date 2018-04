David de María celebra en Mae West su 20 aniversario

Mucha gente ha celebrado su 20 cumpleaños en la discoteca Mae West. Pero no tantos lo hacen en una fiesta por sus primeras dos décadas de carrera musical. Es el caso de David de María, que el 18 de mayo ha elegido el escenario de la sala como 'sede' de sus recuerdos y canciones más emblemáticas. El andaluz de "no me llores más preciosa mía" se ha sabido ubicar y nunca terminar de desaparecer gracias al arte de transmitir a través de sus canciones.

Al músico le avalan premios como el Ondas de 2006 (al mejor álbum por Caminos de Ida y vuelta) entre otros. En esta cita con una ciudad en la que viven muchos de sus fans, el artista interpretará sus mayores éxito, eso sí, la sala tiene un aforo limitado por lo que solo un reducido grupo podrá vivir este reencuentro.