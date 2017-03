Granada se defiende como "capital de la música" ante el cierre del mítico Ruido Rosa

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, defendió ayer a la ciudad como "capital de la música" y su trabajo en la recuperación día a día de los espectáculos en la calle y en directo, y dijo que el anuncio del cierre del mítico bar Ruido Rosa no responde a ninguna sanción por ruidos. "Albergamos y tenemos la ambición de apostar, no solo impulsar, desarrollar ese caudal de creatividad, ese respaldo a cientos de grupos que necesitan que administraciones le echen una mano", señaló.

Cuenca recordó que, desde la llegada a la alcaldía, así lo hacen con todos los grupos y las bandas, los productores, las salas, para que se modifique la normativa, con el compromiso del Gobierno andaluz para lograrlo. "No hay que poner en duda que yo no esté defendiendo y esté trabajando para que Granada sea la capital de la música, recuperándola día a día en directo", añadió.

El regidor también manifestó que sería "injusto" no reconocer esto por una situación "puntual" como la del histórico bar Ruido Rosa, uno de los referentes musicales durante décadas en Granada que, apostilló, no tiene ninguna sanción sobre ruidos. "Hay que cumplir la norma, pero las razones de cierre no tienen nada que ver con el ruido", concluyó.

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Manuel Olivares, lamentó el cierre de locales emblemáticos para la música de la ciudad como Ruido Rosa y apeló al equipo de gobierno a que inste a la Junta de Andalucía a cambiar de forma definitiva el nomenclátor de espectáculos públicos. "Una ciudad que opta a ser Capital Europea de la Cultura no puede permitir que se destruya su tejido musical", reprochó.

La portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, también manifestó ayer su postura: "Queremos una ciudad que sea bandera de la cultura, pero se siguen cerrando espacios que son los que hacen posible la expresión musical. Hace demasiados meses, el PSOE mostraba su apoyo a Granada ciudad del rock mientras prometía a bombo y platillo adaptar la normativa municipal y autonómica para favorecer la música en directo".

"La modificación del "nomenclator" -que es como se conoce el decreto que desarrolla la ley en este aspecto y que el PSOE se comprometió a reformar - ha caído en el olvido", criticó. La formación propone que en Granada se haga ese proceso participado y transparente para llegar a una regulación satisfactoria para la ciudad.