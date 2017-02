"Hace mucho que estoy empoderada"

La autora de canciones como Tonta, La guapa de la fiesta, Cuéntale o Ahora que derramará esta noche la lava de sus Incendios en la sala Mae West de la mano de Cadena Dial. Esta mujer, que suele sacar lo más bonito y emocional de cada situación promete desplegar los encantos de su quinto disco y pondrá a tatarear a más de uno con su primer y rítmico single Las ocho y diez.

-Llega a Granada de la mano de Cadena Dial, ¿Qué suele escuchar en la radio?

-Escucho un poco de todo, música de aquí y de fuera. De todos los estilos, pero mis preferidos son Sting y Radiohead. Me gusta escuchar gente que hace sus propias canciones y intentar entender el universo musical en el que se mueven.

-En la canción Las ocho y diez aparece una Conchita empoderada y diferente a lo que tiene acostumbrado a su público.

-Queríamos sacar como primer single una canción más divertida para presentar el disco y entre todos elegimos Las ocho y diez. El Segundo single será Lo hicimos. No sé si estoy más empoderada... tal vez si lo comparas con el primer disco sí, pero hace mucho yo creo que ya estoy empoderada.

-Con cinco discos en el mercado, y habiendo pisado casi toda las salas de España, ¿cuál es su máxima aspiración como artista?

-Mi aspiración, aunque suene muy obvio, es ser feliz. Y yo soy feliz haciendo canciones y haciendo música, así que espero poder seguir haciéndolo siempre. Poder seguir creciendo, aprendiendo y haciendo cada vez mejores temas. Poder mirar atrás, escuchar mis discos y quedarme tranquila con el curro que he hecho y con las canciones que dejo por aquí.

-Comparte micro en este 'Incendios' con dos artistas tan dispares como son Sergio Dalma y el rapero Nach.

-Sí, hay cuatro colaboraciones en el disco. Cada una muy diferente de las demás. Pero hay algo en común entre todos y es que son artistas a los que admiro mucho y con los que por suerte he pasado y paso mucho tiempo y ya son amigos. Y todas las colaboraciones han quedado increíbles. Estoy muy contenta. Incencios para mí es uno de los mejores temas que he hecho hasta ahora.

-¿Qué destacaría del disco?

-Es un disco hecho con mucho tiempo, empezamos a maquetar los temas un año antes de lanzarlo. La producción está muy muy currada.

-Ha dicho que le resulta más fácil escribir sobre lo que le pasa, como a casi todo el mundo. ¿Tanto y tantas veces ha sufrido por amor?

-No. De hecho este último disco es un tema que no toco ni una sola vez. Es un disco que habla de tomar decisiones, de crecer, de afrontar los cambios... He colocado la cámara en otro sitio. ¡Hay cero desamor!

-¿Le persiguen las etiquetas de mujer frágil, emotiva y edulcorada?

-No lo sé, yo no me siento así, no creo que sea ni mucho menos frágil. Hay una frase que me encanta respecto a este tema: "No confundas sensibilidad con debilidad".

-¿Cuál es su artista español favorito?

-Tengo muchos. Luis Ramiro me parece que hace unos temas preciosos y que escribe brutal, tiene un don para escribir. El grupo Señor Mostaza me parece brutal, hacen algo muy distinto a lo que se escucha aquí. Zahara me parece que tiene una voz preciosa

-¿A qué disco está ahora mismo enganchada?

-Al nuevo de Sting.

-Si decidiera cambiar radicalmente de estilo musical, ¿por cuál se decantaría?

-Nunca me lo he planteado, hago lo que me nace, cuando me apetezca hacer otra cosa lo haré, sin duda .

-Ha llegado a decir que no quiere sonar a cantautor, ¿a qué quiere sonar?

-A mí. Me refiero a que aquí en España el cantautor tiene algunas connotaciones que te llevan a pensar en un estilo de música muy definido y no es así.

-¿Cuál es su canción fetiche para cantar a plena voz bajo la ducha?

-I will survive.