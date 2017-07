Tomatito y Michel Camilo: un híbrido en tierra de nadie

"Era el destino", certifica Michael Camilo al hablar de su relación artística y personal con José Fernández Torres Tomatito. Se conocieron en la Madrid de principios de los 90 cuando el pianista dominicano trabajaba con los hermanos Ketama en el disco Pa' gente con alma. "En esa época Tomatito se acercaba a los estudios y aunque no tocaba, disfrutaba de los inventos", rememora Camilo entre risas, que aún no se cree que acabara tocando con el guitarrista de Camarón, el primer flamenco que escuchó desde una radio en el Caribe.

Noviembre de 1998, Festival de Jazz de Barcelona. A las dos leyendas de la música jazz y flamenca les proponen un encuentro conjunto. "Al final del concierto, como regalo al público, hicimos dos canciones. El bolero Bésame mucho, de Consuelo Velázquez, y el tema Spain de Chick Corea. Fue como una revelación", cuenta en tono misterioso el artista que acaba de pasar por el Festival de la Guitarra de Córdoba. Después llegarían las giras internacionales, los triunfos, la alegría de crecer juntos como músicos. "Hoy día ya es natural, un reflejo natural. El riesgo antes radicaba en que estábamos tocando al aire, confiando en el pulso interno, porque no había ni palmas ni cajón, sino simplemente los dos instrumentos. Llevábamos el pulso rítmico dentro de cada uno. Requería de confianza mutua. Hubo un proceso. No fue de la noche a la mañana. Tomatito no sabía cómo improvisar en las escalas de jazz. Yo de él he aprendido las texturas, los colores. Le pregunto mucho sobre los palos", explica.

Hoy, el Palacio de Carlos V acogerá uno de los espectáculos, sin restarle importancia al concierto que tuvo lugar el pasado viernes entre Miguel Ríos y la OCG, más esperados por el "público amante del jazz, el flamenco, el tango, la improvisación, los sonidos mediterráneos y las milongas", en palabras de Camilo. Ambos músicos presentarán Spain Forever, su nuevo trabajo conjunto "todavía más arriesgado que los anteriores". Lleno de baladas románticas, el repertorio incluirá versiones de Chick Corea, Astor Piazzolla, Erik Satie y Egberto Gismonti.

"Nueve de los temas son básicamente muy románticos. Fue un reto grabar este disco y lograr diferentes vocabularios en cada tema, a pesar del rimo pausado de cada una de ellas. No es hasta el final, en la rumba de Corea -Armando's Rhumba-, que esto tiene marcha", desgrana el pianista. El amor de los dos, esta vez por el cine, también deja su impronta con la versión de Love Theme de Ennio Morricone, que aparece en "la maravillosa película" Cinema Paradiso. "Improvisamos encima del tema, que tiene una melodía muy bonita", comenta. Otra de las sorpresas de Spain Forever está escrita de puño y letra de Camilo. "Ya que estábamos tan románticos, le sugerí a Tomatito una nana mía titulada About you, que es algo así como una meditación", explica.

Fruto de la química y complicidad que durante casi veinte años mantienen los dos músicos, ha sido posible completar una trilogía -Spain, Spain Again y Spain Forever- que rompe el tabú de que la guitarra flamenca no casa tanto con el piano acústico porque comparten registros. Camilo habla de "un mestizaje de diferentes mundos, una colaboración, una cooperación. En definitiva, un intercambio de ideas y de influencias". Un híbrido en "tierra de nadie" que hoy hará bailar -más pegados o más separados- al público del Festival.