No sólo de blockbusters vive el verano que ahora empieza. En las próximas semanas se estrenarán entre otros largometrajes Verano 1993, la película con la que Carla Simón triunfó en Málaga y se llevó el premio a la mejor ópera prima en la Berlinale (el 30 de junio); Tom of Finland, un biopic del dibujante cuya obra se volvió icónica en la cultura gay (7 de julio); o el retorno de Emir Kusturica, protagonista junto a Monica Bellucci de En la Vía Láctea (14 de julio), una propuesta que no entusiasmó en Venecia pese a que era el primer filme de ficción del serbio en casi una década. Volverán también viejos conocidos de la taquilla como los Transformers, que regresan en su quinta entrega con el incansable Michael Bay a los mandos y Mark Wahlberg ya instalado en la franquicia (4 de agosto) o los primates liderados por César (Andy Serkis), entregados a La guerra del planeta de los simios (12 de julio), mientras Guy Ritchie intentará que funcione un discutido -la crítica estadounidense no ha sido precisamente benévola- Rey Arturo con las facciones de Charlie Hunnam (11 de agosto). Más allá de estos nombres, habrá otros protagonistas que parecen apuntar que la cartelera estival no tiene por qué ser el páramo de otras veces.

!Nació en los años 40, y han tenido que pasar siete décadas para que Hollywood le dé el sitio que merece. Pero las cifras logradas por Wonder Woman confirman que el público también quiere ver a una superheroína: en Estados Unidos, la película que dirige Patty Jenkins (Monster) y protagoniza la israelí Gal Gadot está a punto de superar los 300 millones de dólares de recaudación. Tras la presentación que se hizo del personaje en Batman v. Superman: El amanecer de la justicia, aquí se cuenta la evolución de Diana Prince, la princesa amazona cuya vida en la isla de Themyscira cambia al conocer al piloto Steve Trevor (Chris Pine) y concienciarse de que debe luchar para evitar la Gran Guerra. En el reparto del filme que llegó ayer a los cines españoles sobresalen dos actrices: Robin Wright y Elena Anaya, que ya conoció los entresijos de una superproducción americana en Van Helsing (2004).

$Con dos proyectos tan dispares como Extraterrestre y Open Windows, el cántabro Nacho Vigalondo reforzó esa posición alcanzada con su anterior Los cronocrímenes, la de poseer una de las voces más imprevisibles del cine español. Colossal, que se estrena la semana próxima, el día 30, incide en esa singularidad a partir de un argumento disparatado: la inesperada conexión entre una mujer (Anne Hathaway) que regresa a sus raíces tras perder su trabajo y romper con su pareja, y un monstruo que está destruyendo las calles de Seúl. Este cruce de drama íntimo -aunque tratándose de Vigalondo, el humor estará presente- y película de catástrofes ganó en el Austin Fantastic Fest.

%Entre las películas de animación que vendrán, Disney y Pixar propondrán la tercera entrega de Cars (14 de julio), que se centra en el personaje de Rayo McQueen. El coche de carreras se siente desplazado ante una nueva generación de vehículos más dotados para la velocidad que él, y tendrá que decidir qué hace con su vida en esta aventura que habla de nuevas, tal vez últimas, oportunidades. Para el productor Kevin Reher, McQueen "se enfrenta al tipo de problemas que todos los atletas experimentan al final de sus carreras. ¿Te retiras cuando estás en lo más alto o luchas hasta el final?".

QCuenta con una legión de detractores, pero eso no impide que cada proyecto que prepara Christopher Nolan sea esperado con emoción por sus fieles. Y Dunkerque, con la que el londinense filma por primera vez una película bélica, no es una excepción. Estos días se ha sabido que será uno de sus filmes más breves y que no llegará a la hora y cincuenta minutos de duración, algo infrecuente en un cineasta amigo de la desmesura. El autor de Origen e Interstellar cuenta un capítulo de la Segunda Guerra Mundial conocido como la Operación Dinamo, la evacuación de miles de soldados franceses y británicos ante el avance alemán, un episodio para el que dirige a Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance o Kenneth Branagh, los rostros más conocidos del largo reparto de una cinta que se estrena en España el 21 de julio.

WPor alguna razón, a los directivos de Hollywood les apasiona revivir a Peter Parker, aquel chaval al que el ataque de una araña le proporcionaba poderes sobrenaturales que él utilizaría para luchar contra el mal. Tras Tobey Maguire y Andrew Garfield, ahora le toca el turno de este personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko a Tom Holland, el sufrido adolescente de Lo imposible. En Spider-Man: Homecoming (el 7 de julio en los cines), Peter regresa a casa para vivir junto a su tía May (Marisa Tomei), codearse con Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) y enfrentarse a un nuevo villano, El Buitre (Michael Keaton). Como hicieron con Gal Gadot/Wonder Woman, a Holland/Spider-Man también lo presentaron en otra película, Capitán América: Civil War.

ETras los excelentes resultados que consiguieron en Blancanieves, el tándem formado por Pablo Berger y Maribel Verdú vuelve a reunirse. El director y la actriz colaboran de nuevo en Abracadabra (4 de agosto), una comedia en la que la hipnosis cambia la existencia de los protagonistas y que interpretan junto a la Verdú Antonio de la Torre, José Mota, José María Pou y Quim Gutiérrez. Berger plantea su nuevo trabajo como un giro drástico frente a lo anterior. "Donde Blancanieves era en blanco y negro, Abracadabra es en colores saturados. Donde Blancanieves era muda, Abracadabra es ruidosa. Donde Blancanieves era un melodrama gótico, Abracadabra es una comedia negra. Y así, ad infinitum".

RUna de las películas del verano será La seducción, de Sofia Coppola, cuyo estreno en España está programado para el 18 de agosto. Un drama gótico sureño con el que Coppola se hizo con el premio a la mejor dirección en Cannes -la segunda mujer en toda la historia del festival galo- y uno de los proyectos por los que Nicole Kidman recibió el galardón especial del 70 aniversario del certamen. Esperemos que por sus posibilidades de competir en los Oscar los distribuidores no decidan retrasar este remake de El seductor, de Don Siegel, y podamos entrar pronto en esa escuela femenina habitada por Kidman, Kirsten Dunst y Elle Fanning, y trastocada por la llegada de un herido Colin Farrell.

TEl cine se ha inspirado con frecuencia en el universo de Stephen King, de cuyas creaciones han surgido clásicos como Carrie, El resplandor, Cuenta conmigo, Misery o Cadena perpetua. Sin embargo, a King le pesaba que no se adaptara uno de los pilares de su narrativa, la ambiciosa serie La torre oscura. Tras varios intentos para los que sonaron los nombres de Ron Howard y Javier Bardem, al fin se estrena (el 18 de agosto) una versión con Idris Elba y Matthew McConaughey en el reparto y el danés Nikolaj Arcel en la dirección.

ULas aventuras de Tadeo Jones (2012) supuso un verdadero milagro en el campo de la animación en España: entre otros hitos, estuvo cinco semanas consecutivas como número uno de la taquilla, un récord que comparte con Avatar, y se estrenó en 40 países y conquistando además un sonado éxito en el mercado latinoamericano y, lo más sorprendente, el chino. Ahora, este entrañable aventurero regresa (el 25 de agosto) con Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas. Tadeo viaja hasta Las Vegas para ser testigo del último descubrimiento de la arqueóloga Sara Lavroff, un papiro que demuestra la existencia de un collar del Rey Midas. Las cosas se complican cuando secuestran a la especialista.

IKathryn Bigelow, la única mujer que ha ganado el Oscar a la mejor dirección -por En tierra hostil-, aunque la Academia no quisiera seleccionarla años después por su portentoso trabajo en La noche más oscura (Zero Dark Thirty), vuelve a los cines con la reconstrucción de un episodio histórico que en sus manos promete ser una narración vibrante. Bigelow recrea en Detroit (estreno, 15 de septiembre) los violentos disturbios raciales que se produjeron en el verano de 1967 en la ciudad que da nombre al filme.

OEl éxito que conquistó Kingsman: Servicio secreto, un divertido y violento thriller en el que un elegante espía (Colin Firth) enseñaba las claves de su oficio a un jovencito desaliñado (Taron Egerton), hacía inevitable una secuela. Y lo cierto es que Kingsman: El círculo de oro (estreno, el 22 de septiembre) pretende revalidar el triunfo de su antecesora con un reparto de órdago: junto a Firth y Egerton estarán Halle Berry, Julianne Moore, Jeff Bridges y Channing Tatum. Un puñado de buenos actores que, por el anuncio que ya circula por la red, promete una buena dosis de entretenimiento con el que despedir el verano.