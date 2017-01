El Zaidín Rock baraja cinco nuevas ubicaciones para su próxima edición

La Ciudad de la Música tiene una cuenta pendiente con el gran festival popular de Granada, el Zaidín Rock. El emplazamiento en el que se ha venido celebrando los últimos años, entre el edificio Genyo y la Ronda Sur, está en plena transformación con las máquinas excavadoras alisando el terreno en el que se ubicará el gran parque del PTS. En la actualidad ya se puede vislumbrar el trazado del carril bici que atravesará esta nueva zona de esparcimiento y todavía existe la posibilidad de adaptarlo a las necesidades de un festival de gran formato. Con este panorama, la 37 edición del festival de música tendrá que hacer las maletas y desde la Asociación de Vecinos Zaidín Vergeles ya se contemplan cinco alternativas de propiedad municipal.

Una de las primeras opciones es continuar en el entorno actual y realizar el festival en el tramo final del parque que se está construyendo, para lo que habría que disponer los bancos y los árboles de manera que este espacio pudiera dar cabida a los cerca de 20.000 espectadores que han llegado a darse cita en los conciertos, para lo que es necesario un espacio mínimo de unos 5.000 metros cuadrados, que es la superficie que se viene utilizando en las últimas ediciones. Esta opción volvería a tener como testigo mudo al Hospital del Campus de la Salud, lo que en la pasada edición originó una pequeña polémica por las posibles molestias a los pacientes, aunque al final se desarrolló sin incidentes. "El parque es grande y se podría ubicar un espacio para los conciertos sin problemas", señala Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Vecinos.

La opción más conservadora es habilitar en el parque un espacio para conciertosLa gran apuesta sería construir un gran auditorio en el Cortijo de la Nocla

La opción preferida por los organizadores del Zaidín Rock está en un solar frente al Cortijo de la Nocla, en la carretera de Ogíjares, donde la empresa Hermanos Toro, el 'ángel de la guarda' del festival, presentó un proyecto al Ayuntamiento para construir un gran auditorio estable que tendría capacidad para más de 20.000 personas y que no costaría un euro al erario público.

Este espacio está declarado como suelo rústico en el PGOU y es propiedad en un 80% del Ayuntamiento y en 20% del Arzobispado de Granada. En los últimos años los terrenos de la Nocla han sido objeto de deseo para la construcción de diferentes espacios. El último uso previsto tenía como objetivo prolongar en estas tierras el Parque Tecnológico de la Salud, algo que se descartó desde Urbanismo.

En este cortijo llevaban viviendo desde hacía algunos años varias familias de chatarreros que habrían acumulado cantidades ingentes de basura, lo que originó un aparatoso incendio en el verano de 2015. Tras el desalojo de los chatarreros se proyectó ubicar huertos comunitarios en este solar, aunque todavía no se han dado pasos en este sentido.

Según Antonio Ruiz, el proyecto de construir en el Cortijo de la Nocla un gran auditorio estable de gran formato se presentó al Ayuntamiento con José Torres Hurtado en la Alcaldía. "La propuesta fue muy bien recibida y contó con el apoyo de los grupos políticos de la oposición, aunque el proyecto se paró porque el solar estaba calificado como zona verde", señala Ruiz, que enfatiza que este proyecto tenía un "coste cero" para las arcas municipales.

Los Hermanos Toro se encargaban de la construcción del gran auditorio en el que se celebraría el Zaidín Rock y que sería luego utilizado para conciertos el resto del año y sería explotado por la empresa que tradicionalmente ha gestionado las barras en el encuentro musical que se celebra desde hace 36 años en septiembre. "No es un botellódromo como han llegado a decir por ahí, es una infraestructura cultural muy importante para una ciudad que se presenta este año en Fitur como la capital del rock", enfatiza Ruiz.

Esta infraestructura paliaría uno de los grandes déficits de Granada en materia de conciertos, al carecer de un espacio para encuentros multitudinarios, ya que el Estadio Nuevo Los Cármenes no acoge una actuación musical desde REM en 2004. Desde el Consistorio se ha venido denegando la posibilidad de acoger grandes conciertos en el estadio para no dañar el césped en el que cada domingo juega el Granada CF, lo que ha hecho que la ciudad haya dejado pasar la posibilidad de que Elton John repasara sus éxitos en la ciudad o que Bruce Springsteen no haya regresado tras su actuación en 2006 en la Plaza de Toros.

Otra posibilidad que baraja la Asociación de Vecinos del Zaidín-Vergeles es que el festival de rock se traslade al solar de 15.000 metros cuadrados en el que estaban las escombreras del metro, junto al parking que se sitúa a la espalda del Estadio Nuevo Los Cármenes. Aquí se toparían con la oposición de los vecinos que habitan en las casas contiguas, aunque el presidente de los Vecinos, Antonio Ruiz, subraya que se trabajaría para que las molestias fueran "mínimas" y que, en todo caso, el festival sólo dura tres días.

Cruzando la autovía existen otros dos solares en los que los aficionados al rock podrían encontrar acomodo, una opción que está sobre la mesa del Ayuntamiento, aunque cuenta con el inconveniente de miles personas cruzando por el paso de cebra en una carretera por la que circulan los vehículos que abandonan la autovía por la salida del Zaidín.

Una posibilidad que descartan desde la Asociación Zaidín Vergeles es que el festival se desarrolle en el Palacio de los Deportes, lo que supondría un alivio en cuanto a acústica para los vecinos, pero que tiene el gran inconveniente de la dificultad de controlar el aforo. "No queremos convertir el festival en un nuevo Madrid-Arena", apunta el presidente de los vecinos, que también señala que el aforo del Palacio, en torno a los 8.000 espectadores, no cubre las necesidades del Zaidín Rock.

Todas estas posibilidades están ya sobre la mesa del Ayuntamiento y en el plazo de un mes está prevista una reunión de la Asociación de Vecinos con el alcalde, Paco Cuenca, para dar una solución al decano de los festivales gratuitos de Europa. El próximo mes de septiembre, los rockeros tendrán un nuevo punto de encuentro.