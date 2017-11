Un homenaje a flor de 'piel'

La galería Arrabal&Cía ya ha presentado la tercera muestra de esta temporada con una artista muy natural, tanto, que en su obra derrama toda la simbiosis que siente con la tierra, las hojas y las ramas de los árboles. Laura Segura Gómez inauguró la pasada semana su obra La piel en la sede de Arrabal&Cía, situada en el callejón del Señor 12, en el artístico barrio del Realejo.

La razón de ser de esta muestra es de base emocional, de familiaridad casi. La creadora ha querido rendir un homenaje a esta galería y devolverle a Arrabal todo el cariño recibido. "Me seleccionaron el proyecto hace más de dos años, y en un primer momento iba a exponer otras de mis obras", explica la autora. Finalmente lo que hubiera quedado en una exposición al uso, se transformó en un viaje al pasado de la propia galería.

El local donde ahora el arte respira a pecho lleno era antes era una curtiduría de piel a comienzos del siglo XX. En él se preparaba y trabajaba las pieles con las que más tarde se elaboraban las prendas que se vendían en los comercios de la Acequia Gorda destinados a la alta burguesía de la ciudad. Cuando Pepe Arrabal cogió este local y empezó su reforma descubrió encerradas tras bajos techos las vigas que hoy se pueden ver coronando la galería y de las que en aquel no tan lejano pasado colgaban las pieles para su secado y encerado.

Laura Segura se enteró de esta historia y en ese momento se encendió la luz de las ideas: "me pareció una bonita forma de devolverle a la galería todo lo que me había dado". Se llama La piel y todo en ella guiña al pasado del local. Cada obra guarda una estrecha relación con la manera de trabajar, los útiles y las prendas en sí. La muestra consta de una decena de instalaciones como por ejemplo una enorme piel de hilo y cera de abeja roja -materiales utilizados asiduamente por Segura- con forma de "alfombra típica de vaca", otra zona dedicada a pieles más pequeñas para hacer guantes por ejemplo, otro apartado donde el hilo y uno donde la cera de abeja simulan ser retales de lana secándose.

En definitiva, es un viaje sensorial a otro tiempo pero hecho a través de materiales naturales como el algodón, raíces, madera, barro y papel. Tanto ornamento natural hace que lo primero que atraviesa al espectador es el olor. "Se estimulan los sentidos. De hecho el primer impulso es tocar los materiales, aunque por supuesto no debe hacerse", cuenta la artista. La exposición no juega solamente con el olfato, si no que se extiende por todos los sentidos.

Así, Laura Segura ha querido hacer un guiño metafórico a todas las pieles. Metros de protección, de envoltura biológica "que también es el principio de todo". De esta manera, la artista vuelve a buscar en la naturaleza, en lo más original de su entorno y cultura.

El visitante debe ir a ver esta muestra con toda su sensibilidad a flor de piel. Ha de estar dispuesto a oler, a ver y a sentir. Los olores de la cera, de las raíces o de la madera harán de esta visita al pasado del local un viaje sensorial profundo. Desde la galería apuntan que "las sensaciones y los recuerdos que cada uno portamos asociados a esos materiales se mezclarán con los mensajes que la escultora ha creado para sorprendernos y llenar nuestro mundo emocional".

La artista Laura Segura es sevillana y desde pequeña, cuenta, ya soñaba con creaciones en volúmenes que en sus manos cogían forma gracias a elementos naturales como ramas, hojas y barro. Cada verano lo pasaba en el campo y gracias a esa experiencia la naturaleza la acogió en sus juegos -usaba barro de varios colores para hacer muñecos- y se convirtió en "su cómplice". Le aportaba los materiales, le daba el espacio y le servía de refugio en su mundo creativo. Ella siempre tuvo claro a lo que quería dedicarse.

Ahora, a pesar de su juventud, puede decir que ha participado en numerosas exposiciones colectivas y ha creado media docena de muestras individuales. Escultora por vocación, ha obtenido varios premios artísticos. El más reciente este mismo año: el premio Alonso Cano en la modalidad de escultura, de la UGR.

La exposición juega con los sentidos a través de una experiencia que traspasa desde el primer vistazo a la obra.