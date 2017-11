Una trinchera segura para el cómic

José Luis Munuera, dibujante murciano afincado en Granada, afirmó en una entrevista reciente que "hablar de la industria en España en relación con el cómic hoy en día es ridículo". El autor gráfico de la venerada serie Blacksad, Juanjo Guarnido, dijo en relación a esta cuestión que "la industria del tebeo en Francia y el peso de éste en el sector de la edición en general es incomparable a nuestro país". Es una cuestión de tradición, señaló el artista granadino, ya que "la coyuntura que se dio en los años 60 y 70 en el país galo permitió que se creara, difundiera y creciera un cómic adulto, que a veces es para todos los público y otro reservado a uno adulto. Eso pasó en Francia y en España no". A pesar de las comparaciones, este país cuenta, en palabras de Guarnido, "con un público de tebeo fiel aunque minoritario".

Granada tiene la suerte de contar con un buen puñado de lectores, un ejército de dibujantes autóctonos de primer nivel -algunos salidos de la Facultad de Bellas Artes- y casi una decena de tiendas especializadas en tebeos. Algunas de ellas, como Picasso Cómics, celebraron ayer el Día de las Librerías con descuentos y eventos. "El repunte de ventas se suele notar por la tarde. Muchas personas se enteran tras ver los informativos. A veces incluso hace efecto llamada y percibimos el impacto días después", explicó Adela, una de las empleadas en la tienda donde se hizo un 5% de descuento.

Subterránea y Picasso Cómics forman parte de una ruta de tiendas especializadas en tebeo

Eva María González, una joven granadina, se enteró ayer por la mañana cuando miraba la web de la librería Picasso. "No tengo mucho dinero, así que lo poco que tengo me lo gasto en libros. No pido gran cosa", comentó entre risas. González fue directa por el segundo y tercer volumen de Juego de Tronos. Sonia Melero, gaditana afincada en la ciudad, desconocía la celebración. "No vengo habitualmente, es para un regalo. Puede que me lleve Crecer es un mito de Sarah's Scribbles", comentó. Lo único que Melero le pide a las librerías en su día es "que haya más variedad y literatura alternativa en sus estanterías".

El dueño de Subterránea Cómics, Paco Cano, decidió no festejar la efemérides porque ya celebra el día del cómic y el día del libro. "Tampoco recibimos ninguna subvención o ayuda extra a cambio por hacerlo", se justificó. Cano reconoció que las pequeñas tiendas de tebeos como la suya "están sobreviviendo". "Este mes es complicado y bastante flojo. La gente espera hasta Navidad porque sabe que va a haber un gasto extra", explicó el dueño de esta librería especializada en cómics y música que lleva abierta la friolera de 11 años.

Cano padeció toda la crisis. "Hubo un bajón. Viví un par de años en los que me eché las manos a la cabeza. Ganas poco, pero por lo menos no pierdes, que es ya es bastante, y sí, se puede decir que tengo clientes fieles pero como todos los libreros", admitió mientras uno de sus habituales, José Antonio Díaz Flores, le piropeaba. "Los usuarios sólo le pedimos a la gente que, sea cual sea el negocio que lleve que les guste, que sea algo vocacional. En el caso de Paco se aprecia al momento de conocerlo", admitió este amante del tebeo que, en general, percibe "una falta de creatividad y mucha rutina en las librerías". "Las instituciones además no se quieren pringar en esto. El Ayuntamiento, con cobrar los quioscos de las ferias de libros, de ahí no pasan. Mucho meterse la palabra cultura en la boca, pero luego nada", recriminó.

El responsable del Programa Granada Ciudad de Literatura Unesco, Jesús Ortega, explicó ayer a este periódico que en 2016 lanzaron el proyecto Granada. Red de Librerías, un inventario de todas las librerías de la ciudad que tuvo su concreción en la web del programa y en un libro-cuaderno de 65 páginas, que ayer se regaló en algunos de los establecimientos donde se celebró el Día de las Librerías. "El volumen contiene información de las 56 tiendas participantes en el proyecto, ordenadas tanto alfabética como temáticamente, mediante líneas de colores, jugando con la estética de una ficticia línea de metro que las uniera: Ruta A, librerías de cómics; Ruta B, librerías generalistas y de novedades; Ruta C, librerías de segunda mano y de ocasión; Ruta D, librerías especializadas; y Ruta E, librerías institucionales. Dentro del libro hay un plano desplegable, que contiene un código QR que lleva al usuario a localizar concretamente cada librería en Google Maps y en la web Granada Ciudad de Literatura Unesco", especificó. Además de Picasso y Subterránea, también forman parte de la ruta A Draco, Dune Cómics, Flash e Indiana Cómics.

Tanto Picasso como Subterránea están de acuerdo en que el termino novela gráfica ha contribuido a cambiar la imagen que se tiene del cómic, normalmente asociados a niños, y entienden su negocio como "un punto de encuentro entre amantes del tebeo", "una tribu" donde se reúnen gente con mismos intereses literarios y musicales. Granada se ha alzado como una de las trincheras más seguras para el cómic, o al menos eso se aprecia en cuanto se pasea por algunas de sus librerías especializadas y se conversa con sus libreros. Si algo no les falta, es vocación y amor por su oficio.