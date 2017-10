Se considera que el seny, o sea la sensatez, cordura y sentido común, es una cualidad de los catalanes. Sin embargo en sus actuaciones en el proceso iniciado para independizarse de España el buen sentido no parece haber imperado. Por lo pronto, la aprobación en el Parlamento de Cataluña de las leyes de desconexión, con la ausencia de la oposición, que se justificaba por la falta de democracia, parece bastante chapucera. Y aún más, las normas de sus artículos permitiendo la separación de España de una región que es España desde el tiempo de los Reyes Católicos, si en el referéndum previsto hay un solo voto afirmativo más que los negativos, sin establecer un quórum, sobre un censo oficial inexistente, confiando el recuento de los votos a una sindicatura que a la hora de hacerlo dimitió, no parece serio ni riguroso.

Pero ya de antes había habido un cúmulo de actuaciones chapuceras, por no llamarlas mentirosas, como el tiempo ha demostrado. Así la del ex presidente Mas, que por estar grabada hemos podido ver de nuevo, en la que dijo (con una sonrisa de superioridad) que una vez declarada la independencia habría colas de empresas para instalarse en Cataluña, cuando la realidad ha sido una fuga de empresas, algunas como La Caixa o el Grupo Planeta que les habrán sido especialmente dolorosas. Pese a lo que han gastado en "embajadas" en el extranjero, al UE les niega el acceso, cuando dijeron que serían recibidos con los brazos abiertos. Tendrán que inventarse una moneda para sustituir al euro, que en las redes sociales ya han bautizado como bizcoin, en alusión al estrabismo de Junqueras. No pequeña ha sido la chapuza de decir que el Barcelona jugaría en la liga europea que quisiera, cuando las autoridades deportivas tienen establecido que el club tenga domicilio en la liga del país en que juega.

Pero la máxima chapuza ha sido la del pleno convocado y celebrado para proclamación de los resultados. Hubo de suspenderse su comienzo más de una hora, demostrando la falta de acuerdo y luego de la exposición del honorable llena de acusaciones contra la violencia y la falta de diálogo de España, críticas al Rey, dice "que se han ganado el derecho a ser independientes, que las urnas dicen si a la independencia" pero que "suspenden" una declaración de independencia, que no han proclamado, durante dos meses en busca de diálogo. La reacción del Gobierno, ante tanta indefinición, ha sido darles el plazo de cinco días para que digan si han declarado o no la independencia, como paso previo a la aplicación del 155 y ofrece el diálogo si es dentro de la Constitución...