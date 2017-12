España también es favorita y punto en boca

Tuvimos el contratiempo de que cuando se compusieron los grupos éramos octavos en el ranking mundial y nos mandaron al segundo bombo. Fue una pena que Rusia no hubiera estado entre esos ocho primero y como anfitrión del Mundial nos empujó a los peligros del segundo bombo. Tras el remate de la fase clasificatoria, donde sólo cedimos aquel empate sobre la campana de Turín, somos sextos, pero no hemos llegado a tiempo.

Y hoy, en la gélida tarde moscovita, en un suntuoso salón del Kremlin, se verá la suerte que corre el equipo de Lopetegui. Es una faena que podamos coincidir con Alemania, Brasil, Argentina o Francia, pero no caben lamentaciones, ya está el toro en la plaza y sólo procede esperar a ver qué sale de los cuatro bombos. Sólo los europeos pueden tener dos equipos en un grupo y sólo hay que rezar por que en vez de Alemania o Francia nos toque Serbia... por ejemplo.

Especulando que es gerundio, no estaría mal que del bombo 1 nos cayese Polonia, Bélgica o la misma Rusia, a la que sólo su rol de anfitrión le hacen peligrosa. Y ya con dos europeos en el grupo, a Dinamarca, Islandia y Suecia las veríamos de lejos, lo mismo que a Serbia. A partir de ahí, a que Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga. Irán, Panamá, Arabia Saudí siempre serían preferibles a esa Nigeria que tanto nos amargó el día de San Antonio del 98 en Nantes, o sea...

Sabido que es una pena que no se esperase a rematar la fase clasificatoria para la composición de grupos. De esa forma afrontaríamos con mejor talante la ceremonia de hoy en el Kremlin, pero no hay por qué lamerse heridas aún no infligidas, sino afrontar lo que está por venir con el talante del que sabe que nadie se come a nadie y que tampoco hay una selección que deba meternos el miedo en el cuerpo. España, aun sin ser cabeza de serie, está entre las favoritas y punto en boca.