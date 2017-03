Los mitos y la realidad

Para la consejera de Hacienda, las quejas de los andaluces porque aquí se paga impuesto de Sucesiones, mientras que no se paga en las autonomías en las que no gobierna el PSOE, no tienen razón de ser. Se trata de un mito que la Junta de Andalucía quiere derribar. Doña Susana decía que las quejas de los andaluces por esa diferencia de trato se inscriben en la posverdad, o sea, repetir muchas veces algo para que parezca que es verdad, sin que lo sea. Calificó de "circo" la recogida de firmas para la supresión del impuesto. Mito y posverdad consideran también el elevado número de renuncias a las herencias, cifrado por una institución tan respetable como es el Consejo del Notariado: 5.400 en el año 2014 y 5.917 en 2015 y las atribuyen a las deudas del causante, o como dice el director de Tributos, porque algunos contribuyentes les interesa "correr un escalón en los títulos sucesorios" (¿?). Otro mito y posverdad es el éxodo fiscal masivo a otras comunidades y si no es mayor es porque aquel que tiene en Andalucía su actividad económica (aquí gana y aquí gasta) no convencerá a la inspección fiscal con su traslado de residencia.

Para que caiga ese mito y se destruya la posverdad han diseñado una campaña, cuya punta de lanza es un simulador del impuesto de Sucesiones a consultar en internet, y una campaña de cuñas de radio, que empezó el lunes. Indican que la situación ahora ha mejorado, porque el mínimo exento se ha elevado a 250.000 euros (con una reducción adicional de 200.000 si se supera esa cantidad). Y esto es cierto, pero le fue arrancado a la Junta por C's para permitir la investidura de doña Susana, y aunque la investidura tuvo lugar en 2015 y la reforma del impuesto no ha entrado en vigor sino hasta primeros de 2017. También son de agradecer las nuevas reducciones por herencia de vivienda habitual y para explotaciones agrícolas.

Nada más ponerse en marcha la campaña y sin esperar un solo día para apreciar sus resultados, en el Consejo de Gobierno del martes, la Junta ha decidido pedir al Estado que el impuesto de Sucesiones, cedido a las autonomías en su gestión y recaudación, cuando el Gobierno de Zapatero. "Que se queden con el impuesto y nos compensen". Quieren 500 millones de euros al año, un buen negocio porque en 2016 se recaudaron solo 379,3 millones y con las rebajas antes mencionadas no es previsible que la recaudación en 2017 fuere a aumentar. Compruebo que, con esta, es la novena ocasión que escribo de este impuesto y del trato, en comparación injusto, que supone para los andaluces.