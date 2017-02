La marca 'Costa Tropical' abre el debate 33 años después de nacer

La autoría de la denominación Costa Tropical no está clara. Hay quien dice que ya en los años 30 se empezó a hablar de ella. Sí está claro que uno de los precursores vivos es Antonio Bustos, que en los años 70 fue alcalde de Almuñécar y que empezó a hacer carteles en las ferias taurinas con este nombre. También en el famoso programa televisivo 1,2,3 de Chicho Ibáñez Serrador, con una audiencia millonaria, comenzó a promocionar la ciudad sexitana. El Ayuntamiento de Almuñécar, con el entonces alcalde Juan Carlos Benavides a la cabeza, fue quien en 1983 patentó la marca Costa Tropical.

El hotelero Rafael Lamelas también ha sido uno de los que más ha luchado por esta denominación y sigue siendo uno de sus principales defensores. Así, se empeñó en incluir dicha denominación en el Tiempo de Televisión Española y lo consiguió. Reivindicó el nombre para la Autovía de la Costa Tropical y, aunque compartido con el de Sierra Nevada, también lo logró. De ahí que el pasado lunes bajara de Granada un tanto desilusionado cuando en el foro del eje Granada-Motril se puso en tela de juicio una marca "por la que se lleva luchando durante 33 años". En su opinión, "la Costa Tropical merece más respeto".

Hay quien pide volver a ser "el kilómetro cero de la Costa del Sol" o "Costa Nevada"

En cuanto a la coletilla Costa Tropical "de Granada", Lamelas asegura que "nadie habla de Cota Brava de Gerona o Costa Cálida de Huelva". Una de las personas que quiso poner encima de la mesa esto fue la responsable de Turismo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, María Eugenia Rufino, que explicó a Granada Hoy que "de lo que se trataría es de poner ese apellido para luego, una vez consolidado el nombre, quitárselo".

La alcaldesa de Salobreña contextualiza que en los municipios costeros "se ha pasado de hacer la guerra cada uno por su cuenta" a entender que había que "aunar esfuerzos" desde lo público y lo privado. Se pasó a trabajar en conjunto en la Costa Tropical, aunque se pensaba que los resultados iban a ser tan prolíficos como en otras zonas más conocidas.

Para Rufino, "hay consenso" en cuanto a la marca Costa Tropical y "más que cambiar el nombre, hay que ubicarla". Por eso cree que si se añade de Granada "no daña", al contrario que cambiarla "que haría un daño importante, porque ya hemos avanzado bastante, aunque no hemos sabido estar a la altura de la Costa del Sol, por ejemplo".

En su opinión, "hay una acción importante y la tiene que ejercer tanto el Patronato Andaluz como Turespaña y es posicionarnos en los mercados, ya que por primera vez la Junta trabaja y pone dinero para ello y ahora es un momento estratégico". Así, concluye que "vamos a cambiar el chip, no debemos tirar un trabajo y un esfuerzo ingente de muchas personas y sí mantenerla por la singularidad de nuestro clima, único en toda España, de una zona que es donde se dan chirimoyos, aguacates y mangos". Sin embargo, reconoce que aún "se asocia" a otras latitudes, como El Caribe. De hecho, una encuesta realizada por el gerente del camping Don Cactus, Álvaro García, tanto en internet como de manera presencial en Madrid dio como resultado que la mayoría asociaban este nombre con la citada zona del trópico.

Para García, "la realidad es que hemos intentado lanzar esta marca y no lo hemos conseguido". No cree que lo acertado sería crear una nueva, aunque reconoce que "no me siento capacitado de saber qué es mejor, pero hay gente que se dedica a eso". El empresario pone también encima de la mesa que todavía hay demasiadas personas que ni siquiera saben que Granada tiene costa y que cuando hacen una búsqueda de alojamiento (hotel o camping) para ir al litoral suelen poner en internet Málaga, Costa del Sol o Almería, puesto que asocian Granada con la capital. También señala que los extranjeros -que engrosan su mayor clientela en invierno- no saben que la Costa del Sol está en Málaga, sino en el Sur de España o en Andalucía, algo que muchos piensan que quizá habría que aprovechar.

El debate está abierto, ya que en los corrillos empresariales se habla de volver a ser "el kilómetro cero de la Costa del Sol" o "Costa del Sol oriental" o "Costa Nevada".

Para una de las personas que más ha indagado en la historia de Motril, Gabriel Medina, se trata de "una denominación acertada, aunque tras más de 30 años sin potenciarla está quemada". Para este motrileño, "el creador de la marca Costa Tropical (Antonio Fortes Barragán) ideó otra igual de acertada Costa Nevada, ambos son excelentes, siempre y cuando existe una difusión adecuada".

En su opinión, "si después de más de 30 años no ha calado Costa Tropical", hay que ser valientes y pensar qué otra marca habría que utilizar para posicionar esta zona en algún mapa turístico". Así, dependiendo del municipio y de los folletos de distintas entidades, dice que se pueden encontrar denominaciones como "Costa Tropical, Costa Tropical de Granada o Costa Tropical de Europa". También se queja de que "no existe ningún logo único para la marca".