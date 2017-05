Loja acusa de "traición" a Fomento por modificar el proyecto y tirar la estación

Loja continúa buscando explicaciones al derribo de la antigua estación por parte de Adif, mientras plantea medidas para seguir presionando para que se reconstruya el viejo edificio. Durante las últimas horas han sido numerosas las reacciones y opiniones desde los diferentes partidos políticos, así como desde la asociación 'AVE Sí, pero no así'. El equipo de Gobierno acusó ayer al Ministerio de Fomento de "traición" por haber cambiado el proyecto del AVE a su paso por Loja que llegó al Ayuntamiento de la ciudad a primeros de 2014, que no incluía la demolición de la estación vieja, por otro definitivo al que no se podía alegar y que sí contemplaba el derribo.

El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, acompañado por todos los concejales que componen el equipo de gobierno local, explicó ayer que en marzo de 2014 el Consistorio lojeño recibió de parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) un resumen del proyecto constructivo de Alta Velocidad a su paso por Loja. Ese era el documento en base al cual los grupos de la corporación debían presentar las oportunas alegaciones. Este resumen no incluía la demolición de la estación vieja. Según se puede leer literalmente en la página 3 del mismo, se procedería a la "remodelación del apeadero de San Francisco de Loja" y la "remodelación de la actual estación de Loja", es decir, la antigua. Esta es la prueba "inequívoca", según el regidor, "de que el Ayuntamiento no ha mentido, ya que en el único momento en que se podían presentar las alegaciones, el proyecto contemplaba la remodelación de ambas estaciones, nunca su demolición".

La "traición" vendría, afirma Camacho, cuando el Ministerio de Fomento cambia este proyecto meses después, incluyendo el derribo de la estación. En junio de 2014 se aprobó definitivamente el proyecto constructivo, que llegó a Loja en enero de 2015 "cuando la obra estaba licitada y ya no había posibilidad de alegar". Este proyecto ya sí que incluía la demolición del edificio antiguo de viajeros de Loja, pero nadie se percató de este punto.

Por su parte, la asociación lojeña 'AVE sí, pero no así', acompañada por decenas de vecinos, se concentró ante los restos de la estación vieja de Loja para condenar el derribo del edificio. El colectivo vecinal rechaza "toda la responsabilidad sobre este hecho y sobre otros que están sucediendo o puedan suceder en las obras del AVE a su paso por Loja, por el trazado antiguo" y dice estar de acuerdo con el alcalde "en que prevalezca la verdad", para lo que pide que el Ayuntamiento les facilite el nombre de las personas a las que se les encargó el análisis del proyecto, además del seguimiento y la vigilancia de la correcta ejecución de las obras, el informe emitido por estas personas y las denuncias que haya efectuado el Consistorio y los documentos escritos respeto a cualquier "indecencia" o acuerdo sobre esta obra.

Las reacciones políticas también se sucedieron en la jornada. El parlamentario andaluz de Podemos Jesús de Manuel Jerez censuró que la antigua estación no fuera catalogada como Bien de Interés Cultural; mientras que el PSOE exigió que la protesta por la demolición de la estación se haga ante la Subdelegación del Gobierno.