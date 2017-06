Pinos Puente se concentra hoy para reclamar más presencia de la Guardia Civil

Los vecinos de Pinos Puente están convocados hoy a secundar una concentración y recogida de firmas en la Plaza de la Iglesia para reclamar más seguridad en el municipio. Será hoy a las 21:00 horas.

Convocada por todos los grupos políticos que componen la Corporación Municipal, el objetivo de la concentración es trasladar a la Subdelegación del Gobierno la necesidad de que se apliquen nuevas medidas para mejorar la seguridad ciudadana en el municipio aumentando el número de efectivos de Guardia Civil para que realicen más controles y patrullen por las calles de la localidad.

El alcalde del municipio, Enrique Medina (PSOE), denunció ayer en Radio Granada que está siendo la Policía Local del municipio la que asume tareas que no le corresponden y que son propias de la Guardia Civil.

Según Medina, no hay "tirones o delincuencia" pero sí "hay sensación de inseguridad" por situaciones como coches corriendo por el pueblo con cierta velocidad y por cierta falta de civismo. "Nos hemos reunido con la Subdelegación y nos dice que estadísticamente no hay denuncias en el cuartel y que se ha reducido la delincuencia un 80%, pero esa no es la sensación que tiene la población", dijo el alcalde, que aseguró que la Policía Local tiene que asumir competencias de otros cuerpos de seguridad. "La Policía Local está para unas cosas y la Guardia Civil para otras", explicó Medina, quien dijo que están "cansados" y que la situación de inseguridad existe y de que no se actúa por las Fuerzas de Seguridad del Estado "es tremenda" pese a que no se denuncie y parezca que el municipio es una "balsa de aceite".