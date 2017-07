Salobreña defiende su inversión en las playas pese al aluvión de protestas

La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, ha hablado sobre la manifestación vecinal de hace unos días contra la falta de inversiones en las playas. La regidora ha explicado que se ha reunido en numerosas ocasiones tanto con presidentes de comunidades de vecinos como con los representantes de la Asociación de Vecinos de Playas. En estos encuentros, explicó que se han tratado temas de gestión municipal así como de la problemática específica que afecta a la playa, por lo que "siempre ha habido diálogo y la disposición de este equipo de Gobierno para afrontar, de forma consensuada, las distintas cuestiones que preocupan a los vecinos. Siempre ha existido diálogo y vamos a continuar por esta vía del entendimiento", aseguró.

Estas demandas están relacionadas con la dotación de la playas, traslado de los contenedores del paseo, mejora de las zonas verdes ... que fueron presentadas por el coordinador de la comisión de representantes de la las comunidades de la playa, "aunque ya formaban parte de los planes de actuación de verano de las distintas áreas municipales, y que a día de hoy están cumplidas casi en su totalidad", añadió Rufino.

La alcaldesa del municipio asegura que no comprende las protestas vecinales

Por tanto, la alcaldesa no comprende la convocatoria de esta protesta que tanto "daño" hace a la imagen del municipio. "Yo entiendo que haya una protesta en la calle cuando no haya diálogo o una falta de respuesta por parte de la Administración, pero éste no es el caso. Puedo admitir que las actuaciones se han hecho tarde, que no sean suficientes, pero este año se han hecho una inversión importante en la playa que ronda los 700.000 euros".

En relación a dichas inversiones, la regidora salobreñera recuerda que se han llevado a cabo demandas históricas como la eliminación de los malos olores de la EBAR de Mare Nostrum, la finalización del paseo marítimo, el incremento de presencia policial, el cambio de ubicación de los contenedores o el asfaltado del vial, cuyo procedimiento de licitación comenzó la pasada semana, una vez aprobado el presupuesto municipal.

"Precisamente", explica Rufino, "una de las mayores dificultades de estos años ha sido la imposibilidad de acometer inversiones, ya que hasta que no ha habido presupuesto no se han podido poner en marcha algunos proyectos que ahora darán comienzo, como la mejora de la iluminación y de las zonas verdes".