Los bomberos advierten que en agosto solo habrá 4 efectivos en toda la Costa

Llega el momento en el que la mayoría de empresas públicas y privadas empiezan a preparar sus cuadrantes de vacaciones. Y los bomberos de Motril se echan a temblar, porque la falta de personal que arrastran hará que en algunas fechas de agosto queden tan sólo 4 hombres en un turno para atender desde el límite de Almería hasta Almuñécar y una parte de la Alpujarra y a los miles de visitantes que habrá en esas fechas.

"Si pasa algo en algún punto lejano, no sabemos qué puede pasar", comenta el secretario general de la sección sindical de Motril del Sindicato Andaluz de Bomberos, Jorge Fernández. De ahí que estén muy preocupados, ya que creen que de esta manera ni se puede garantizar la seguridad de la población ni atender de manera adecuada el incremento de personas que en esos días morarán en la comarca de la Costa y parte de la Alpujarra. El déficit que arrastran de personal hace que una plantilla de 60 bomberos se haya visto reducida a unos 40 disponibles para las salidas, que se dividen en 5 turnos. El máximo de hombres que está en cada uno de ellos es, por tanto, de 8, que en realidad está más en la línea de los mínimos que están establecidos para dar respuesta a una emergencia.

En un caso como en el del incendio de Salobreña del jueves pasado, tuvieron que salir todos, tan sólo quedó uno para una atención telefónica. Eso es lo habitual, pero es que en verano, debido a las vacaciones, se quedarán en 6 y en algunos casos en 4. De ahí que los bomberos recuerden que su reivindicación es que entre más personal en la plantilla durante todo el año, para que los problemas se solucionen. Para ello, la semana que viene sostendrán una reunión con responsables municipales para "buscar soluciones en común". Tienen claro que si no se llega a un consenso, están dispuestos a movilizaciones, incluso a protagonizar una huelga. "La situación no es sostenible puesto que no podemos estar pendientes de cuántos bomberos dispone cada turno para atender a la población", añaden desde el sindicato. En el marco del déficit de personal, que ellos tachan de "brutal", también piden mandos intermedios. Sin embargo, no creen que sea necesario un subjefe, tal y como se había propuesto en el borrador de los presupuestos municipales, que la oposición echó para atrás. El hecho de no contar con unas cuentas aprobadas también hace que no puedan aprobar nuevas plazas y así cubrir las vacantes que han ido quedando de jubilaciones y demás. Creen que, al menos, necesitarían 10 más nuevos en una primera fase e ir ampliando de manera paulatina hasta un total de 60, pero la realidad es que no entra personal nuevo desde hace 8 años, ni se cubren las jubilaciones.

El envejecimiento de la plantilla, en un trabajo en el que la forma física es tan importante, también es otra de las demandas que recuerdan los bomberos de Motril, pues la edad media supera los 40 años y en dos años se retirarán tres. De momento, demandan una "solución urgente" para este verano.